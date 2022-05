„Příští týden 9. května slavíme Den Evropy. Jsou to 72. narozeniny naší Evropské unie. Tento den budeme samozřejmě mluvit o budoucnosti naší Evropské unie. Jak ji posílíme, jak ji učiníme odolnější, jak ji uděláme bližší občanům. Ale odpověď na všechny tyto otázky není jen na nás,“ uvedla před několika dny ve Štrasburku na zasedání Evropského parlamentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Budoucnost naší Evropské unie se dnes píše na Ukrajině,“ řekla. „Putin za svoji agresi musí zaplatit vysokou cenu.“

Osmnáct let členství

Současně je ale třeba se zamyslet nad místem Česka v EU. Na počátku května uplynulo 18 let od momentu, kdy se Česko společně s dalšími devíti státy stalo členem Evropské unie. Členství v EU nabízí řadu benefitů, například volný pohyb v rámci Schengenského prostoru, možnosti mobility díky programu Erasmus+ či dlouhodobý ekonomický růst, z nemalé části podpořen značným množstvím finančních prostředků plynoucích do Česka z rozpočtu EU.

Díky členství v EU se Česko podílí také na jejím rozhodování a má příležitost spoluvytvářet pravidla největšího trhu na světě. A díky letošnímu předsednictví v Radě EU bude Česko v samém centru rozhodování o prioritách a dalším směřování EU. Předsednictví se Česko ujme již 1. července a bude tak velkou součástí formování evropské reakce na válku na Ukrajině, ale i na další krize a výzvy, které nás čekají.

Co jsou největší přínosy členství Česka v EU? Jak se Česko změnilo od vstupu od EU a jak hodnotíte její dosavadní působení v EU? Jak přispělo členství v EU k ekonomickému růstu Česka? Na co by se EU měla zaměřit v budoucnu? Jak by z členství v EU mohlo Česko těžit ještě víc?

O tom všem bude dnešní Cafe Evropy, tentokrát na téma: "18 let Česka v EU – jak dospělo naše členství v Evropské unii?".

Diskuze se tentokrát bude konat osobně v rámci Dne Evropy na Střeleckém ostrově v Praze, kam se na ni můžete od 17 do 18 hodin přijít podívat osobně, a bude také streamována zde na Deníku a na Facebooku Deník.cz.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

Hosty budou:

Štěpán Černý, náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09, klub Evropské lidové strany

Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, Piráti, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Aneta Zachová, šéfredaktorka, Euractiv.cz

Moderátorkou je Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu.

Café Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.