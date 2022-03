Stále sílící pozice technologických firem je v současné době velmi diskutovaným tématem. Evropská unie se tak v rámci digitální agendy rozhodla aktualizovat svá pravidla v oblasti digitálních technologií. Nová legislativa by měla upřednostnit zájmy uživatelů nad zájmy technologických společností.

Navrhované změny například zakazují cílenou reklamu na děti nebo nabízejí uživatelům větší kontrolu nad údaji, které poskytují dalším stranám. Nová pravidla by také zakazovala velkým společnostem upřednostňovat své vlastní služby na úkor jiných. Tento krok by měl snížit náklady uživatelů díky zajištění větší nabídky služeb a zároveň posílit pozici malých a středních firem na trhu.

Na české společnosti by nová legislativa měla mít pozitivní vliv, jelikož žádná z tuzemských firem pravděpodobně nemá tak dominantní pozici na trhu, aby ji uvedená pravidla omezovala. Technologickým gigantům, pocházejícím většinou z USA, se však digitální regulace EU obecně nelíbí a například šéf sítí Facebook nebo Instagram Mark Zuckerberg se již nechal slyšet, že zvažuje zrušení svých služeb na území Evropy.

Jak to dopadne na uživatele?

S novým legislativním balíčkem se pojí mnoho otázek. Například, jaký dopad může mít nový digitální balíček EU na evropský trh? Omezí nová legislativa moc technologických gigantů na trhu? Může vzrůst pozice českých technologických společností? Co by připravované změny reálně znamenaly pro uživatele? Hrozí opravdu situace, že Evropané ztratí možnost používat Facebook či Instagram? Nebudou nová pravidla omezující cílenou reklamu nebo propagaci vlastních služeb ve výsledku znamenat zvýšení cen pro uživatele? A měl by se internet vůbec nějakým způsobem regulovat?

Na ně a mnohé další se pokusí odpovědět dnešní debata Café Evropa, kterou můžete sledovat do 17:30 do 19 hodin zde, nebo na Facebooku Deník. Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Hosty jsou:

Michal Feix, externí konzultant, Seznam.cz

Viola Fieberová, vedoucí oddělení služeb informační společnosti, Odbor digitální ekonomiky a chytré specializace, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Marcel Kolaja, poslanec Evropského parlamentu, Piráti, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Eva Pavlíková, výkonná ředitelka Česko.Digital

Moderátorkou je Helena Truchlá, České zájmy v EU. Své dotazy můžete klást do komentářů pod přenos.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.