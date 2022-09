Leyenová v projevu také oznámila, co Evropská unie navrhne jako řešení energetické krize a extrémních cen energií, kterých jsme byly ještě před nedávnem svědky na evropských energetických burzách.

Její vystoupení a návrhy, které přednesla, budou klíčové pro evropské ministry energetiky, kteří se jménem států mají dohodnout na společném evropském řešení. To by mělo vyjít výrazně levněji, než izolované kroky jednotlivých států včetně Česka.

EU chce zisky producentů energie pro domácnosti. Strop na ruský plyn se nedohodl

EU aktuálně čelí jedné z největších mezinárodních krizí, kdy v důsledku války Ruska na Ukrajině došlo k odhalení dlouhodobějších problémů. Jedním z cílů Unie by mělo být zlepšení koordinace politiky soudržnosti a nových nástrojů EU tak, aby byla umožněna pružnější reakce na nové výzvy, jako je energetická krize, klimatická krize nebo zajištění potravinové bezpečnosti či zvládaní mimořádných situací spojených se zdravotnickými riziky.

Živě z Evropského domu

Jak se válka Ruska proti Ukrajině dotýká přímo Evropanů a jaké jsou jejich reakce? Jak by měla Evropská unie řešit hrozby v oblasti energetické bezpečnosti? Jak zajistit, aby evropský potravinový systém v budoucnu obstál vůči potenciálním rizikům a krizím? Jsou klimatické cíle z hlediska času a soudržnosti členských států skutečně realizovatelné?

Na tyto a další otázky se v dnešním Café Evropa pokoušeli odpovědět:

Markéta Boubínová, redaktorka, Deník N

Jaroslav Bžoch, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti, ANO

Štěpán Černý, náměstek pro řízení sekce, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

Marcel Kolaja, poslanec Evropského parlamentu, Piráti, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Moderátorem debaty byl Ondřej Houska, Hospodářské noviny.

Jak se řídí Unie: Proč na summit EU o energiích nejede premiér Petr Fiala

Záznam debaty naleznete zde na webu nebo na facebooku Deníku.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

