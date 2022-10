Před časem se v Evropském parlamentu projednávalo navýšení rozpočtu pro program studentské výměny Erasmus. V této debatě mnohokrát zaznělo z úst různých europoslanců různé politické orientace, že Erasmus je výkladní skříní Evropské unie. To vedlo také k tomu, že právě prostředky na program Erasmus byly pro nové rozpočtové období 2021 – 1027 výrazně navýšeny.

Letos slaví evropský vzdělávací program Erasmus 35. výročí od svého spuštění. Za ta léta se do mezinárodních výměn a projektů zapojilo zhruba 12 milionů převážně mladých lidí. Evropská komise očekává, že do roku 2027 využije této příležitosti dalších 10 milionů.

Česká republika se do Erasmu připojila v roce 1998 a od té doby s ním do zahraničí vycestovalo více než 350 tisíc lidí. Nejde přitom jen o vysokoškoláky, na které byl program z počátku zaměřen. Na vzdělávací pobyty různého typu jezdí také středoškoláci i mladí lidé, kteří nestudují. Příležitostí k profesnímu rozvoji využívají rovněž zaměstnanci vzdělávacích institucí od školek až po univerzity, nebo pracovníci s mládeží a vzdělavatelé dospělých, kteří pracují například v knihovnách, muzeích, neziskových organizacích, volnočasových centrech a podobně.

Ve dnech 13.-15. října probíhají po celé Evropě (i mimo ni) Erasmus Days. Organizace zapojené do programu Erasmus+ pořádají akce, na kterých představují svoje mezinárodní projekty a sdílejí svoje zážitky a zkušenosti z různých vzdělávacích pobytů a aktivit. Přehled akcí v Česku i jinde ve světě najdete na stránkách www.erasmusdays.eu.

Proč se vyplatí jet na zkušenou do zahraničí? Jaké jsou výhody programu Erasmus+ oproti jiným příležitostem? Kdo všechno může s Erasmem vyjet? Jaké zkušenosti mají čeští účastníci studijních pobytů? Kolik peněz poskytuje Evropská komise na mezinárodní projekty? Jak program ovlivnila pandemie covidu a válka na Ukrajině?

Na tyto a další otázky se snažilo odpovědět dnešní pokračování cyklu Café Evropa, tentokrát s názvem: „35 let s programem Erasmus – proč se vyplatí jet na zkušenou do zahraničí?“

Hosty debaty byli:

Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce

Veronika Rojová, viceprezidentka národní sekce Erasmus Student Network, absolventka studijního pobytu Erasmus+ ve Švédsku

Tomáš Novotný, člen mezinárodní Sítě Euroučňů, absolvent studijních pobytů Erasmus+ v Irsku a ve Španělsku.

Debatu moderoval Luboš Palata, EU redaktor Deníku.

Záznam debaty si můžete přehrát zde na webu, nebo na facebooku Deníku. Debata je organizovaná Evropskou komisí v ČR, Institutem pro evropskou politiku. EUROPEUM a Domem zahraniční spolupráce (DZS) a koná se v rámci Evropského roku mládeže. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.