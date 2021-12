Místo toho je Společná zahraniční a bezpečnostní politika založená zejména na spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a výroby v obranném průmyslu, a je prováděna v rámci několika různých nástrojů. Jedná se zejména o Stálou strukturovanou spolupráci PESCO, každoroční koordinovaný průzkum v oblasti obrany CARD nebo Evropský obranný fond, které má koordinovat a jejich další směřování řídit připravovaný Strategický kompas v oblasti obrany. Takto nastavená kooperace je klíčová také pro zlepšení fungování vnitřního trhu EU v oblasti obranného průmyslu, protože propojuje dosud rozdrobené a uzavřené domácí trhy.

Spolupráce ve zbrojní výrobě

Pro členské státy a Česko to mimo posílené spolupráce v obraně znamená i ekonomické výhody a podporu nejen velkých zbrojařských firem, ale také pro ekonomiku klíčových malých a středních podniků a inovativních start-upů.

Jak nyní funguje spolupráce evropských zbrojařských firem a co to znamená pro budoucnost evropské obrany? Jak se podpora obranného průmyslu v Evropě odlišuje od dalších spojenců v rámci NATO? Jak může hlubší evropská obranná spolupráce podpořit technologický pokrok a inovace v průmyslu? Je Evropská unie soběstačná, co se týče surovin nebo dodavatelských řetězů? Jaké jsou postoje členských státu Unie k prohlubování spolupráce v obraně? A kam vlastně evropská obrana směřuje?

O tomto a dalších otázkách bude další debata cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Společná evropská obrana – je spolupráce armád a obranného průmyslu v zemích EU úspěšná a dostatečně efektivní?"

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Hosté debaty budou Sandra Balatková, vedoucí kanceláře náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany ČR, Martina Heranová, bezpečnostní analytička, Vysoká škola CEVRO Institut a Richard Kuběna, obchodní ředitel, EXCALIBUR ARMY. Moderátorem bude Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Akci můžete sledovat od 17:30 do 19 hodin

