Vedle pandemie se však Evropa musela v posledních měsících také vypořádat s bezprecedentními přírodními katastrofami jako povodně v Německu a Belgii či ničivé požáry v Řecku a Středomoří. Tyto a další události v Evropě i ve světě zajisté ovlivní budoucí směřování EU na mnoho let. I proto je tedy důležité, aby se ke směru, kterým se bude EU ubírat, vyjádřili i mladí lidé. Debata se tak věnovala tomu, co zaznělo ve středu dopoledne v projevu o stavu Evropské unie a jaké z toho lze dělat závěry.

Jaký vliv bude mít pandemie, ale i jiné události z posledního roku, na mladé Evropany? Jak bude vypadat směrování Evropy v dalších letech? Co můžeme očekávat od Konference o budoucnosti Evropy? A co může přinést následující rok a jak se aktuálním i budoucím výzvám postavit?

Další debata v rámci cyklu Café Evropa se zaměřila na téma: "Projev o stavu Evropské unie 2021 – jak hodnotí směřování Unie mladá generace?"

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy.

Hosty debaty byli Johana Bázlerová, tvůrkyně, Jsemvobraze, Adam Trunečka, aktivista, STAND for Something; dobrovolník, Together.EU a Aneta Zachová, šéfredaktorka, Euractiv.cz

Moderátorem byl Martin Vokálek, zástupce ředitele, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

