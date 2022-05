VIDEO: Maďarsko přestává být demokracií. Může zůstat v EU?

Volby v Maďarsku byly svobodné, ale neférové, tvrdí pozorovatelé OBSE

Před několika týdny oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zahájení disciplinárního řízení s Maďarskem, jehož následkem by mohlo být pozastavení čerpání peněz z unijních fondů. Tento bezprecedentní mechanismus byl v Evropské unii zaveden v roce 2021 jako tzv. režim podmíněnosti. Maďarsko by tak mohlo přijít o miliardy eur z fondů EU, které maďarská ekonomika akutně potřebuje.

Média v rukou vlády

Maďarsko je také kritizováno za Orbánův vliv na svobodná média, která sehrávají stěžejní roli v parlamentních volbách již od premiérova prvního vítězství v roce 2010. Provládní média představují více než 80 procent maďarského mediálního trhu. Jsou charakteristická propagandistickými praktikami a odmítáním opozičních zástupců. Naopak nezávislí novináři jsou vystavováni obstrukcím ze strany vlády a očerňujícím kampaním. Světový index svobody tisku zařadil Maďarsko v roce 2021 na 92. místo, což je pokles z jeho 23. pozice oproti roku 2010.

Přijde hungexit?

Jaký další postup můžeme očekávat ze strany EU při zavádění nového finančního mechanismu? Jaké důsledky přinese režim podmíněnosti pro politické směřování Maďarska a jeho zahraniční politiku? Je Maďarsko schopné nahradit chybějící příjmy z fondů? Do jaké míry je maďarská zahraniční politika ovlivněna ruskou agresí a válkou na Ukrajině? Můžeme po vzoru Velké Británie očekávat odchod Maďarska?

Na tyto a další otázky se vám dnes od 17:30 do 19 hodin pokusí odpovědět Café Evropa, tentokrát na téma: "Maďarsko a EU – jak se vyvíjejí vztahy mezi Bruselem a Budapeští?".

Hosty jsou Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky, David Smoljak, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie, Senát Parlamentu České republiky, Kateřina Zichová, redaktorka, Euractiv.cz. Moderátorem debaty je Luboš Palata, Deník.cz

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

