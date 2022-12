Evropská rada ministrů financí neschválila v úterý pomoc ve výši osmnácti miliard euro pro Ukrajinu. Dohodu zavetovalo Maďarsko, které se tak pomstilo zbytku EU za návrh na zmrazení výplaty peněz z unijních kohezních fondů. Zbytek států tak bude nucen hledat mezivládní dohodu, která by Maďarsko obešla a v lednu by tak Ukrajině mohla první miliarda a půl eura skutečně přijít na účet. Tento případ ukazuje, jak je pomoc Evropské unie Ukrajině stále složitější.

Válka na Ukrajině je jedním z nejsilnějších hybatelů politické mezinárodní scény již přes devět měsíců. Od prvních měsíců ruské invaze státy Evropské unie hledaly cestu, jak napadenou Ukrajinu podpořit a zároveň se přímo nezapojit do otevřeného vojenského konfliktu. Mimo sankční balíčky směřované na ruské obchodní aktivity, udělování víz i konkrétní jednotlivce, jejichž působnost ale nebyla okamžitá, se jako nejefektivnější cesta ukázaly dodávky těžké vojenské techniky a vojenského materiálu přímo ukrajinské armádě. Ostatní formy pomoci jako humanitární nebo finanční hrají rovněž důležitou roli.

Česká pomoc je jedna z největších

Česko na pomoc Ukrajině vydalo přibližně 17 miliard korun, z čehož 13 miliard tvořily nevojenské příspěvky jako humanitární dávky, zařízení ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny nebo výdaje na zdravotnictví.

V zářijovém proslovu o současném stavu Unie Ursula von der Leyen zmínila vojenskou podporu Ukrajiny a sankční balíčky proti Rusku jako jeden z hlavních úspěchů EU v roce 2022 a zároveň upozornila na nutnost pokračovat v těchto krocích i v následujícím roce. Zdůraznila, že konec ozbrojeného konfliktu je v nedohlednu, a tak by vlny solidární pomoci, dodávky zbraní i rozšiřování sankcí neměly polevovat. Na tyto konkrétní body se soustředí i Česko v rámci svého předsednictví v Radě EU.

Dodávky zbraní z EU

Co vyjednávání a následné dodávání zbraní a další pomoci vypovídá o směřování jednotlivých členských států EU? Ovlivnila jednání ohledně příspěvků jejich vzájemné vztahy? Bude většina států EU ochotna i nadále přispívat ze svých rozpočtů na pomoc Ukrajině? Co se objevilo v dalším slibovaném sankčním balíčku, který byl projednáván 30. 9. 2022? Jaký byl rozdíl v přístupu EU a NATO k dodávkám zbraní? Jak se jednotlivá pomoc odráží v rozpočtech států i EU? Neohrozila ČR dodávkami vojenského materiálu Ukrajině svou vlastní obranyschopnost?

Na tyto a mnohé další otázky se pokusila najít odpověď středeční Café Evropa. Tentokrát na téma: „Ruská válka na Ukrajině – je evropská podpora Ukrajiny dostatečná?“

Hosty byli:

Martin Dvořák , náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

, náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR Petra Gombalová Kyslingerová , vedoucí oddělení pro Ukrajinu, Evropská služba pro vnější činnost

, vedoucí oddělení pro Ukrajinu, Evropská služba pro vnější činnost Jan Šír, vědecký pracovník , Katedra ruských a východoevropských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

, Katedra ruských a východoevropských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Lenka Víchová, ukrajinistka

Moderátorem byl Luboš Palata z Deníku.

