Evropská i česká ekonomika jsou bezprecedentně zasaženy dopady pandemie a jsou nutné stimulační zásahy na národní i celoevropské úrovni. Z toho důvodu představila EU v rámci plánu Next Generation EU tzv. Nástroj pro oživení a odolnost, jehož cílem je napravit hospodářské asociální škody a restartovat evropskou ekonomiku.

Cílem EU však není vrátit se do zajetých kolejí, ale vyjít z krize ekonomicky silnější, udržitelnější a společensky odolnější. Za účelem čerpání těchto prostředků musí státy představit své detailní národní plány obnovy.

Šest českých pilířů

Česká republika staví svůj plán reforem a investic na 6 pilířích s cílem podpořit inovace a zvýšit ekonomickou prosperitu i kvalitu života. Nejvýznamnější položkou mají být investice do fyzické infrastruktury a zelené transformace. Mimo jiné by měl národní plán zajistit také kvalitnější a modernější výuku, lepší komunikaci s úřady nebo snadnější přístup k nejmodernějším zdravotnickým zařízením a zkvalitnění onkologické péče.

Pro podniky by pak měl přinést posílení produktivity a konkurenceschopnosti, omezení administrativní zátěže i cílenou podporu podnikání a start-upů. Návrh českého plánu obnovy je však v některých oblastech kritizován a vyhovět všem požadavkům může být velmi složité. Ještě větší výzvou pak bude pro Českou republiku a její ekonomiku efektivní implementace samotného plánu

Otázky kolem Plánu obnovy

Co bude zásadní pro úspěšnou implementaci Národního plánu obnovy? Kdo stál u zrodu českého plánu a měl největší podíl na jeho sestavení? V čem se náš plán liší od ostatních zemí EU? Co bude zásadní pro budoucí konkurenceschopnost České republiky? Mohou z fondu těžit také přímo soukromé podniky? Jaké reformy přinese do vzdělávání a zdravotnictví?

Na tyto a další otázky odpovídala dnešní debata Café Evropa, s názvem "Národní plán obnovy – stěžejní pilíř restartu ekonomiky?"

Hosty debaty byli - Silvana Jirotková, náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Danuše Nerudová, rektorka, Mendelova univerzita v Brně, Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 (EPP) a Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně, Zastoupení Evropská komise v ČR, moderoval Ondřej Houska z Hospodářských novin.

