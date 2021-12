Očkovaných je příliš málo

V posledních týdnech se (nejen) evropské země potýkají s další vlnou nemoci covid-19. V mnoha z nich dosahují počty nově nakažených nejvyšších hodnot od začátku pandemie. Původní představy o tom, že s příchodem očkování budou lidé moci odložit ochranné pomůcky a život se konečně vrátí „do normálu“, se bohužel nenaplnily. Podle odborníků je problém především v nízké celkové proočkovanosti obyvatelstva, která brání ve vytvoření kolektivní imunity.

Rakousko ukázalo cestu

V České republice je proti koronaviru očkováno kolem 60 % obyvatelstva, což je pod průměrem EU. Data přitom ukazují, že v zemích s vysokou proočkovaností je aktuálně znatelně nižší počet obětí v přepočtu na milion obyvatel než v zemích, kde vakcinace postupuje pomalejších tempem. Snahy politiků motivovat lidi k očkování však často nedopadají na úrodnou půdu a vlády tak přemýšlí, jak zabránit dalším vlnám Covidové pandemie.

VIDEO: Umělá inteligence nás začíná ohrožovat. EU navrhuje opatření

Rakousko jako první země EU přišlo s plánem plošného povinného očkování svých občanů. Povinnost nechat se očkovat zvažují i na Slovensku či v Maďarsku. Další země tento krok zavedly již dříve pro zaměstnance v určitých sektorech, především pro zdravotníky nebo pracovníky v domovech s pečovatelskou službou.

Kam se vydá Česko?

Dosluhující premiér Andrej Babiš sice odmítl rakouskou cestu, ale vláda zavedla zmíněné povinné očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profese. V současné době se nad povinným očkováním vznáší mnoho otázek. Mělo by být v ČR zavedeno povinné očkování a nejednalo by se o přílišný zásah do osobní svobody jednotlivce? Bylo by z legislativního hlediska vůbec možné povinnost vakcinace zavést a vymáhat? Co je důvodem současné vyhrocené situace mezi zastánci a odpůrci očkování? Nemůže povinné očkování zdravotníků vyústit v nedostatek zdravotnického personálu, který je v současné době klíčový? Existují vůbec ještě nějaké způsoby, jak úspěšně motivovat občany k očkování bez nutnosti zavádění povinnosti očkovat se?

Na tyto a další otázky budou v dnešním Café Evropa odpovídat - Kateřina Baťhová, ředitelka Odboru mezinárodních věcí a EU, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní koordinátorka pro očkování, Petr Smejkal, hlavní epidemiolog, Institut klinické a experimentální medicíny, Helena Truchlá, redaktorka Aktuálně.cz, Peter Zsapka, vedoucí Sekce mezinárodních vztahů a komunikace, Úřad veřejného zdravotnictví SR. Moderátorem debaty bude Luboš Palata, evropský editor Denik.cz

Vaše dotazy můžete klást do komentářů na Facebooku.Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy.

