Petr Pavel, zvolený český prezident, prosazuje pokračující podporu napadené Ukrajiny, blízkou spolupráci se spojenci v mezinárodních organizacích, udržení evropské jednoty a základních evropských hodnot. A právě evropské hodnoty a transparentnost jsou tématem místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Oba dva budou také partnery při dalším budování a prohlubování aktivního členství České republiky v Evropské unii.

VIDEO: Poevropštilo předsednictví EU málo evropské Česko?

Situaci na Ukrajině a její přípravy na vyjednávání o členství v EU přiblíží Vitalij Usatyj, chargé d'affaires velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Jaké jsou jejich názory na obranu demokracie a evropských hodnot ve světle nelegální ruské vojenské agrese na Ukrajině a Kremlem podporované hybridní dezinformační kampaně v EU? Jak se mění parametry evropské bezpečnosti? Může se Rusko ještě napojit na hodnoty evropské civilizace? Co bude muset udělat Ukrajina, ale také EU samotná, aby byly připraveny na členství Ukrajiny v EU? Jaký bude přístup Petra Pavla k evropským záležitostem? Může volba nového prezidenta změnit pohled ostatních členských zemí EU či dalších spojenců na Českou republiku?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: „Petr Pavel & Věra Jourová & Vitalij Usatyj: Rok po ruském útoku na Ukrajinu“

Hosty tentokrát jsou:

Petr Pavel, zvolený prezident České republiky

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

Vitalij Usatyj, chargé d´affaires, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

Moderuje Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem je Deník.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.