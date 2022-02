Jako první zemi v Evropské unii bude Polsku stržena z dotací EU nezaplacená pokuta soudu EU ve výši přes miliardu korun, kterou za pokračování v dolu Turów odmítá přes opakované výzvy zaplatit polská vláda. Evropská komise proto oznámila, že peníze Polsku prostě strhne z peněz, které měly být Varšavě vyplaceny z Evropských fondů. Není to vůbec ojedinělý případ sporů Polska a EU.

V posledních letech se vztahy mezi Polskem a Evropskou unií značně zkomplikovaly, a to především kvůli krokům polské vlády, které podle mnoha evropských představitelů podkopávají společné celoevropské hodnoty. Jedním z nejproblematičtějších z nich je soudní reforma, která podle Soudního dvora EU likviduje nezávislost polské justice.

V návaznosti na to pak polský Ústavní soud zpochybnil nadřazenost unijního práva nad tím polským, ke které se přitom Polsko zavázalo při svém vstupu do Unie v roce 2004.

Zpochybňování orgánů EU

Polsko také zlikvidovalo veřejnoprávní média a útočí i na ta soukromá, která nejsou vládě po vůli.

Kontroverze způsobily také kroky týkající se omezování svobody medií a také v oblasti sociálních témat, jako například téměř úplný zákaz potratů nebo kritika od předsedy vládnoucí strany Jarosława Kaczyńského směrem k LGBTIQ+ osobám.

Spory o Turów: Duda podepsal rozhodnutí o odvolání polského velvyslance v Česku

Negativní postoje k LGBTIQ+ osobám vyústily také ve vznik tzv. „zón bez LGBT“, které vytvořily některé polské obce. Tyto kroky jsou Evropskou unií považovány za ohrožení základních lidských práv a demokratických hodnot a porušení základů právního státu. Polsko naopak považuje kritiku EU a na ní navázané kroky za narušení národní svrchovanosti.

Polexit?

Jaké kroky EU činí ve vztahu k Polsku a měla by zakročit tvrdším způsobem? Nebyl by takový zákrok přílišným zásahem do národních pravomocí? Jaké nástroje může EU proti Polsku použít a jakou roli v dané situaci hraje polský národní plán obnovy? Čeho vlastně chce polská vláda dosáhnout? Odrazí se spor mezi Polskem a Evropskou unií na česko-polských vztazích, které jsou v současnosti napjaté především kvůli dění ohledně dolu Turów? Jak reálný je Polexit – vystoupení Polska z EU?

Třetí mrtvá rodička. Polský potratový zákon dál zabíjí, po ženě zůstaly tři děti

O tom, jak vážné tyto kauzy jsou a zda ohrožují samotné členství Polska v EU bude letošní první Café Evropa. Hosty debaty budou Petr Janyška, nezávislý publicista, odborník na Polsko, bývalý diplomat, Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09 a Starostové, EPP, Barbara Zmušková, editorka, Euractiv.sk. Moderátorem debaty bude Luboš Palata, evropský editor Denik.cz.

Akci budeme od 18 do 19:30 vysílat živě online a přímý přenos bude možné sledovat zde na stránce, nebo na FB Deník.cz. Do diskuze se budete moci zapojit přímo během debaty pomocí komentářů pod videem na Facebooku.

Debatu "Polsko versus EU – kam kráčí polská vláda?"organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

