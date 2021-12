Nařízení například dává do souvislosti plán na podporu excelence v oblasti umělé inteligence s prioritami Komise – Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace, Plán na podporu oživení Evropy. Dále kategorizuje umělou inteligenci podle rizik, které s sebou potenciálně nesou, do 4 kategorií.

Čínský model má být v Evropě zakázán

Nepřijatelná rizika zahrnují umělou inteligenci, která by mohla být hrozbou pro občany EU, a jejíž použití by mělo být zakázáno – např. (čínský) social scoring. Vysokým rizikem jsou označovány technologie používané v kritické infrastruktuře, vzdělání či zdravotnictví, přičemž jejich použití by mělo být pečlivě posuzováno nejen před uvedením na trh, ale i po celou dobu jejich životního cyklu.

VIDEO: České koruně zvoní hrana. Kdy přijme Česko euro?

Nástroje, které napodobují lidi, jako jsou například chatboti, spadají do omezených rizik. Tyto systémy by měly být v budoucnu více transparentní v informování uživatelů o své identitě. Poslední skupinou je umělá inteligence představující minimální rizika, do níž patří například videohry s prvky umělé inteligence nebo filtry proti spamu. Do této kategorie se řadí většina umělé inteligence, která představuje zanedbatelné nebo nulové riziko.

Nezastaví regulace rozvoj oboru?

Současný stav i snahy EU o novou regulaci vyvolávají mnoho otázek. Především tu, zda příliš mnoho regulace nemůže vést k zaostávání Evropy při rozvoji celého oboru umělé inteligence. Proto je třeba odpovědět na otázku, jaký vliv bude mít nařízení na vývoj budoucí umělé inteligence.

Ovlivní nařízení již umělou inteligenci? Je nová právní regulace umělé inteligence v EU potřeba – nestačí již existující předpisy jako je Základní charta EU, a GDPR)? Jak se k návrhu staví přední hráči na poli umělé inteligence?

VIDEO: Rostoucí ceny energií. Jak se s nimi vypořádat v ČR, co může udělat EU?

Všem těmto otázkám se bude věnovat dnešní Café Evropa, které můžete zde, nebo na Facebooku Deník.cz sledovat dnes od 17:30 do 19 hodin. Hosty debaty budou Daniel Braun, zástupce vedoucí kabinetu místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, Jan Klesla, zmocněnec pro Evropská centra excelence v umělé inteligenci při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu, Česká pirátská strana, Zelení/ESA a Alžběta Krausová, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR. Moderátorem debaty je Luboš Palata, evropský editor Denik.cz. Do komentářů na Facebooku můžete klást své dotazy.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.