Akci jsme vysílali živě online od 17:30 do 19:00. Přímý přenos bylo možné sledovat na stránce Café Evropa, na FB Deníku a také zde v článku, kde nyní můžete shlédnout jeho záznam. Do diskuze jste se mohli zapojit přímo během debaty pomocí komentářů pod videem.

Teprve v posledních letech i členské státy EU jako Česko pochopily, že pokud si máme uchovat demografickou stabilitu, je třeba docílit toho, aby i Afrika byla prosperujícím kontinentem, který bude svým obyvatelům dávat šanci na důstojný život. Zároveň je Afrika se svojí věkově mladou populací, setrvalým hospodářským růstem a na některých místech i skokově technologicky se měnící ekonomikou pro Evropu velkou investiční a hospodářskou šancí.

Vztahy mezi Afrikou a Evropskou unií prošly velmi složitým historickým vývojem. Velká část Afriky byla v minulém století součástí koloniálních říší mnoha západoevropských států. To je zkušenost, kterou střední Evropa nemá, což komplikuje mnoho věcí v rámci celé EU.

Evropa po dlouhé dekády vnímala černý kontinent jako rozvojový. EU však svůj postoj začíná měnit. A již bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker začal prosazovat vnímání Afriky jako rovnocenného partnera.

Vakcíny pro Afriku

Na jeho postoj následně navázala „Nová strategie EU“ vůči Africe z března minulého roku zaměřující se na zelenou a digitální transformaci, udržitelný růst, mír a bezpečnost, dobré vládnutí, migraci a mobilitu. Nicméně o africký kontinent bohatý na nerostné suroviny mají zájem i další státy jako Čína, USA, Indie, Rusko, Turecko nebo země Blízkého východu. Zejména Čína masivně investuje do infrastruktury v Africe, kdy během dvou posledních dekád proinvestovala přes 3,2 bilionu korun.

Narůstající čínský vliv se odráží i v povinné výuce čínštiny v několika afrických státech. Posilování vztahů s Afrikou ze strany Evropské unie se projevuje i během koronavirové krize. Spolu s Nadací Billa a Melindy Gates je EU největším sponzorem COVAX programu iniciovaného WHO a Globální aliancí pro vakcíny. Tento program má za cíl urychlit vývoj a výrobu očkovacích látek proti covid-19 a zaručit spravedlivý přístup pro každou zemi na světě. Avšak WHO uvádí, že dosud bylo v Africe podáno méně než 2 % z celkového počtu všech celosvětově podaných dávek vakcíny proti covidu-19. V neposlední řadě ve vztazích s africkými zeměmi nelze opomenout řadu bezpečnostních otázek a migraci.

Má Evropa proti Číně v Africe šanci

Jaké jsou sdílené zájmy Evropy a Afriky? Projevila Evropská unie zvýšený zájem o africký kontinent příliš pozdě? Bude mít šanci prosadit se na kontinentu i přes přítomnost mocností jako je Čína či USA? Je „Nová strategie“ vůči Africe efektivní, když unijní zahraniční politika nadále zůstává v rukou jednotlivých vlád členských států? Jaké dopady bude mít pandemie na africkou ekonomiku závislou na vývozu nerostných surovin? Je možné vůbec zvítězit nad pandemií, když budou mít africké státy i přes program COVAX nedostatek vakcíny?

Neměla by se Evropská unie v rámci rovnocenného partnerství s Afrikou více spoléhat na orgány Africké unie jako je Africká rozvojová agentura a Africký mechanismus vzájemného hodnocení? Měla by EU jít nad rámec partnerského vztahu a navrhnout Africe významné projekty jako průmyslovou, technologickou, zemědělskou a digitální alianci? Jaká bude pro africké země přidaná hodnota spolupráce s EU a co konkrétně přinese nám? Jaké jsou největší bezpečnostní výzvy spojené s Afrikou a jak jim čelit? Jaké jsou a jaké by měly být priority české zahraniční politiky v Africe?

Sledujte debatu a ptejte se

Na tyto a další otázky se pokusil odpovědět další díl Café Evropa: "Spolupráce EU – Afrika: jak se vyvíjí pozice Evropy na africkém kontinentě?"

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Europe Direct Česká Republika a Eurocentrum Praha. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Hosty debaty byli: Jana Hybášková, velvyslankyně a zvláštní zmocněnkyně pro instituce EU, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Soňa Jarošová, novinářka žijící v západní Africe, Vojtěch Šmolík, afrikanista, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Moderátorem byl Martin Vokálek, EUROPEUM Institute for European Policy

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.