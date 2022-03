Nejen děti, ale i ženy hledají útočiště před válkou v Evropě, nejčastěji v zemích Visegrádské čtyřky. Od začátku války Polsko přijalo přes 1,2 milionů uprchlíků, české hranice poté překročilo více než 150 tisíc lidí, kteří jsou následně umísťováni v uprchlických centrech. Česko také na pomoc Ukrajině pravidelně vypravuje humanitární vlaky ve spolupráci s Člověkem v tísni.

Solidarita se zvedla i napříč českými občany, kteří na pomoc Ukrajině vybrali rekordních 1,5 miliardy korun, a pomáhají i další členské státy EU. Rada EU mimo jiné aktivovala směrnici o dočasné ochraně, která zaručuje okamžitou pomoc Ukrajincům prchajícím před ruskou invazí ve všech členských státech EU.

Amnesty International však upozorňuje na její omezený obsah, jelikož by EU měla zajistit všem uprchlíkům před současnou válkou stejnou pomoc. Zároveň i v ČR, kde vláda z důvodu náporu ukrajinských uprchlíků vyhlásila nouzový stav, dochází na některých místech logistické a ubytovací kapacity pro ukrajinské občany, kteří k nám před válkou prchají.

Změní se postoj Čechů k uprchlíkům

Uprchlická krize vyvolala mnoho otázek. Změní válka na Ukrajině pohled na uprchlíky v EU, zejména v Česku? Nenastavila Rada EU dvojí metr solidarity tím, že se směrnice o dočasné ochraně vztahuje pouze na uprchlíky ukrajinské národnosti? Jsou Evropská unie, a především státy střední Evropy, tedy i Česko, připraveny ustát nápor uprchlíků, kterých může dle OSN být až okolo čtyř miliónů? Jaká má současná migrační krize rizika a kdy lze čekat největší nápor uprchlíků? Jak by mohly členské státy EU zapojit Ukrajince na pracovní trh a jaké možnosti mají Ukrajinci u nás? Jak plánuje Česko začlenit ukrajinské děti do vzdělávacího systému, tak, aby se necítily utlačovány? Jaká pomoc našich občanů je nyní nejpotřebnější a co bychom naopak dělat neměli?

Na sbalení věcí měla žena 20 minut. Z Charkova vyrazila s dětmi jen v bačkorách

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět další díl Café Evropa: "Ukrajinské ženy s dětmi na útěku před válkou – jak můžeme pomáhat?". Debatu organizuje Evropská komise v ČR, a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Hosty jsou:

Barbora Antonová, aktivistka, ředitelka, Ženský spolek Vesna

Vít Šimral, radní, Magistrát hlavního města Prahy

Kateřina Wolfová, vedoucí oddělení, Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci, Evropská komise

Moderátor debaty je Luboš Palata z Deníku.

Debatu můžete online shlédnout dnes od 17:30 do 19 hodin přímo zde, nebo na Facebooku Deník. Do komentářů pod video pokládejte své dotazy, na které rádi odpovíme.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.