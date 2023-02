Cílem je podle oficiálního prohlášení Evropské komise řešit vysoké ceny energie a zároveň zajistit bezpečnost dodávek. „Trh EU s elektřinou nám dobře slouží již více než dvacet let. Bezprecedentní energetická krize, které čelíme, však ukazuje, že musíme přizpůsobit uspořádání trhu s elektřinou budoucnosti, aby tento trh mohl všem přinést výhody cenově dostupné čisté energie,“ uvádí eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Do konzultací se můžete zapojit i vy. Stačí napsat svůj názor na TUTO ADRESU. Ale pozor, musí být slušný a k věci.

„Těším se na příspěvky od různorodých zainteresovaných stran, které pomohou náš legislativní návrh v letošním roce usměrnit,“ vyzvala občany EU k zasílání návrhů. Do konzultací se mohou zapojit nejen různé firmy, ale i samotní občané. A to i příspěvky v češtině od 23. ledna do 13. února.

Jedinou podstatnou podmínkou je, že nesmí být „urážlivé, obscénní, vulgární, pomlouvačné, nenávistné, xenofobní, výhrůžné nebo sexuální.“ A další, že návrh musí být takříkajíc k věci.

Energie na trhu konečně zlevňují. Dodavatelé začínají reagovat novými tarify

Podle mluvčí zastoupení Evropské komise v Praze Magdaleny Frouzové to je opravdu tak, že každý trochu relevantní návrh se dostane takříkajíc na stůl. „Evropská komise doufá, že skutečně přijde co nejvíce návrhů. Experti komise všechny smysluplné návrhy pročítají a zabývají se jimi,“ uvádí Frouzová. „Nejaktivnější jsou při veřejných konzultacích hlavně asociace, jako je Svaz průmyslu a podobně,“ říká Frouzová.

Čím blíže je téma konzultací normálnímu životu, tím víc občanů se konzultací účastní. „Jeden z takových příkladů byla třeba změna času,“ dodává Frouzová.