Emisní normy pro auta

Českým diplomatům se podařilo u zřejmě nejsledovanějšího bodu zelené agendy uzavřít dohodu ohledně zpřísnění emisních norem CO₂ pro auta a dodávky. Po roce 2035 by měla veškerá nová vozidla vykazovat nulové emise, spalovací motory budou podléhat vysokým poplatkům.

Čeští vyjednavači dosáhli dohody na takzvaném nařízení o sdílení úsilí. EU jako celek by měla do roku 2030 snížit emise v odvětvích, jako jsou silniční doprava, zemědělství, budovy nebo odpady o 40 procent ve srovnání s rokem 2005. Ne všechny země ale budou snižovat emise stejně. V případě České republiky by mělo snížení představovat 26 procent.

Stovky satelitů

Českému předsednictví se povedlo dojednat dohodu o vybudování stovek družic EU, které zvýší bezpečnost spojení. Celý systém ponese název IRIS2. Satelity zajistí spolehlivé připojení pro kritickou infrastrukturu, systémy státní správy i soukromého sektoru.

Bezpečnější půjčky

Poskytovatelé úvěrů budou muset spotřebitelům zajistit snadný dostup k informacím, zejména pokud jde o podmínky úvěru a jeho celkové náklady, a to i v situaci, kdy se půjčka sjednává online. Na základě změny směrnice o spotřebitelských úvěrech budou muset banky a další věřitelé řádně prověřit, jestli je spotřebitel schopen úvěr splácet.