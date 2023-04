/Od zvláštního zpravodaje na Tchaj-wanu/ Návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové na Tchaj-wanu, doprovázená vůbec největší politickou a podnikatelskou delegací v historii této země, je pro ostrovní stát opravdu výjimečná. A to i v rámci Evropské unie.

Přijetí u tchajwanské prezidentky

Jak Česká republika, tak Tchaj-wan jsou na mapě Evropy a Asie dva malé flíčky na opačných stranách euroasijského prostoru. Návštěva v čele s předsedkyní české Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou je výjimečnou událostí. Pro Tchaj-wan je 160členná delegace se zástupci více než stovky firem největší oficiální zahraniční návštěvou v historii. Výjimečná je ale i v rámci vztahů Evropské unie s ostrovní zemí. To však není pozitivum, ale minus.

Nejde však na druhé straně o zcela ojedinělou u událost. „Mimořádnou dělá tuto návštěvu velikost doprovodu předsedkyně české sněmovny. A také to, jak je tato delegace pestrá. Vedle poslanců jsou tu představitelé vládních orgánů i byznysu. Ukazuje to, že Češi opravdu chtějí budovat praktickou spolupráci s Tchaj-wanem, a to v různých odvětvích, “ uvedl pro Deník odborník na tchajwanskou zahraniční politiku Marcin Jerzewski.

Přesedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v zahradě Národního muzea v Tchaj-Pej řekla, že Tchaj-wan se diplomaticky uznávat nechystáme

Jerzewski na ostrově už pět let žije a nyní se stal ředitelem v pondělí Pekarovou Adamovou otevřeného Czech Hubu v centru Taipeje. „To, že přijíždějí na Tchaj-wan parlamentní delegace z celého světa, je ale normální a Tchaj-wan se o tuto parlamentní diplomacii velice silně opírá,“ podotkl Jerzewski

Česko, Litva a Polsko

Tchaj-wan samotný je podle něj velmi otevřený spolupráci se střední a východní Evropou, zvláště od chvíle propuknutí covidové nákazy. „Tato návštěva je potvrzením tohoto trendu,“ dodal.

Na otázku, zda je Česko dnes opravdu na čele tohoto trendu nových těsných vztahů Evropy s Tchaj-wanem, odpovídá Jerzewski: „Česko je určitě jedničkou. Číslo dva je Litva. A číslo tři, možná společně se Slovenskem, je Polsko.“

V realitě, především pokud jde o rozvoj politického partnerství, ale Polsko zaostává. „Problémem je to, že prezidentská kancelář je dosud silně orientována na Peking. V Polsku také ještě úplně nezemřel sen o zázraku, který přinese Čína. Pořád existují značné naděje kolem dopravy čínského zboží. V polské politice je víc pročínských skupin, než v české nebo litevské,“ dodal Jerzewski.

Výjimečnost Česka jako blízkého partnera a přítele Tchaj-wanu vyzdvihla při přijetí české delegace v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny Pekarovou Adamovou i tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wenová. „Tato návštěva představuje milník ve vztazích mezi Tchaj-wanem a Českou republikou,“ uvedla prezidentka.

Setkání u tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wenové s českou delegací se v pondělí výrazně protáhlo, protože jednání bylo velmi přátelské

„Jak Tchaj-wan, tak Česká republika poznaly autoritářskou vládu a hluboce chápou, že demokracie nepřichází snadno. Můžeme si tedy být vzájemně spolehlivými partnery při udržování demokracie a svobody,“ dodala.

Rozvoj vztahů ano, diplomatické uznání ne

„Naše vazba je velmi významná, což si uvědomujeme jak my v České republice, tak tady na Tchaj-wanu. Česko je v rámci Evropy jedním z největších podporovatelů a přátel Tchaj-wanu a naše vztahy jsou už třicet let velmi dobré. Už před těmito třiceti lety jsme otevřeli vzájemně své kanceláře,“ uvedla Pekarová Adamová.

Současně ale vyloučila navázání plných diplomatických vztahů. To by totiž ukončilo vztahy s, jak se na Tchaj-wanu říká, pevninskou Čínou, která je příliš velkým hráčem ekonomickým i politickým. „Nemáme proto v plánu náš vztah co se týče diplomatických vazeb posunout na vyšší úroveň. Ale určitě je rozšiřujeme. A to v mnoha různých oblastech. V to počítaje i zástupce českých ministerstev, včetně vědy a výzkumu,“ konstatovala předsedkyně.

EU a její státy následují Česko

Klíčové ale je, aby Česko nebylo ve vztahu k Tchaj-wanu jen osamělým hráčem, ale aby za ním, když ne spolu s ním, mířily do ostrovní země i další státy Evropské unie a Unie jako celek. „Věřím, že se tak stane, pokud se to už neděje. Mnohé státy tak už činí, jako například Německo, jehož ministryně sem přijela několik dní před naší návštěvou,“ uvedla Pekarová.

Jednalo se o spolkovou ministryni školství Bettinu Stark-Watzingerovou, která byla prvním členem německé vlády na Tchaj-wanu od roku 1997. Stark-Watzingerová je političkou německých liberálů (FDP), kteří ve Spolkové republice Německo patří i na parlamentní úrovni k největším podporovatelům Tchaj-wanu.

V létě minulého roku pak přijela na Tchaj-wan předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, nejvýznamnější americký politik za desetiletí. Pravidelně tam jezdí také parlamentní delegace na vysoké úrovni z Francie a i Paříž svoji přátelskou aktivitu vůči této demokratické zemi zvyšuje. Je také po USA hlavním dodavatelem nejmodernějších zbraní na Tchaj-wan.

Tchaj-pej, hlavní město Tchaj-wanu

Jedním z důvodů této zvýšené aktivity je ruská agrese proti Ukrajině, kde se Tchaj-wan jednoznačně postavil proti Rusku, zatímco pevninská komunistická Čína ruskou agresi neodsoudila a naopak své vazby na putinovský režim posiluje.

Na čínskou invazi by EU tvrdě odpověděla

Tchaj-wan se spolu s dalšími demokratickými zeměmi Dálného východu, Japonskem a Jižní Koreou, stává součástí vytvářeného globálního spojenectví demokratických států proti autoritářskému čínsko-ruskému dvojbloku.

Hrozby Číny, že je Peking připraven řešit „tchajwanskou otázku“ i vojensky, narážejí na Západě po ruské invazi na Ukrajinu na stále jasnější odpor. A to dokonce i v rámci institucí Evropské unie, které dosud braly Čínu jako zásadního ekonomického a částečně i politického partnera.

V čele snah o užší vztahy EU a Tchaj-wanu je Evropský parlament, který vyzval k těsnější spolupráci ostrova s Unií a odsoudil čínské hrozby vůči Tchajwancům.

Těsnější vztahy ale ze strany Unie rozhodně neznamenají uznání nezávislosti nebo plné diplomatické styky. Pokud ale jde o sjednocení Tchaj-wanu s Čínou, není pro EU představitelná jiná než „mírová cesta“.

Tchaj-pej, hlavní město Tchaj-wanu

V červenci 2022 nový velvyslanec EU v Číně Jorge Toledo Albiñana varoval Peking před jakýmikoli plány na vojenské obsazení ostrova. „Věříme, že by měla existovat pouze jedna Čína. Ale v případě vojenské invaze jsme dali velmi jasně najevo, že Evropská unie se Spojenými státy a jejich spojenci zavedou podobná nebo ještě větší opatření, než jsme nyní přijali proti Rusku,“ prohlásil.

Viděno touto optikou nejde Česko podle diplomatických zdrojů obří návštěvou v čele s Pekarovou Adamovou proti současnému trendu Západu a Evropské unie. Ale je ve vztazích s Tchaj-wanem, jako demokratickou výspou ve východní Asii, pouze o nějaký ten krok vpředu. Což se zase tak často v případě Česka nestává.