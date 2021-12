České parlamentní volby nebyly kvůli dominantní otázce, jak zastavit Andreje Babiše a jeho „agrofertizaci“ Česka, ani tak o programových tématech, ale o tom, zda se podaří v Česku zachovat plnou demokracii západního typu.

Otázka přijetí eura, zásadní bod v české integraci do Evropské unie, musela proto ustoupit nutnosti spolupráce demokratických stran. Novou českou vládu tak vytvořily strany, které mají na toto téma různé názory. To se projevilo i opatrnými a nejasnými formulace v koaliční dohodě nových vládních stran kabinetu designovaného premiéra Petra Fialy.

Kafe „kvůli Bruselu” podraží. Ale zachráníme pralesy. Podcast Evropa pro Čechy

Jak to vlastně jak v nové vládě, tak mezi českou veřejností s eurem je, na to se pokusí odpovědět další debata cyklu Café Evropa. Debatu můžete sledovat online dnes od 17:30 zde a na Facebooku Deník.

Debaty se účastní Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska, místopředsedkyně dozorčí rady VÚB banky, díky níž bude možné porovnat slovenské zkušenosti s českými mýty o euru. Dalšími hosty debaty budou Marek Mora, viceguvernér České národní banky a Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, člen předsednictva iniciativy Euro v Česku. Moderátorem debaty je Ondřej Houska z Hospodářských novin.

Euro je náš závazek

Vstupem do EU se Česko mimo jiné zavázalo k přijetí společné evropské měny – eura. Tento závazek však není blíže časově specifikován. Zavedení eura by mělo pozitivní vliv mimo jiné na snížení transakčních nákladů pro české podniky orientující se na zahraniční trhy a zároveň by snížilo překážky pro zahraniční investice v ČR.

Také občané by při cestování ušetřili na poplatcích, které dnes musí platit v rámci směnných kurzů či při výběrech z bankomatů v zahraničí. Česká republika by se také zavedením eura stala členem neformální Euroskupiny, uskupení států EU platících eurem, které mezi sebou často mnohé ekonomické otázky konzultují a v rámci rozhodování EU v těchto oblastech mají na konečný výsledek značný vliv.

Opravdu hrozí ztráta suverenity

Kritikům zavedení eura naopak vadí případná ztráta samostatné měnové politiky, kdy by řada pravomocí přešla z rukou ČNB na Evropskou centrální banku, a především kritizované je zapojení Česka do Evropského stabilizačního mechanismu, tedy poskytnutí záruk zemím eurozóny, které by se ocitly ve vážných finančních problémech.

Na covid se v Česku používají špatné testy, tvrdí docent Balík

U české veřejnosti převládá vůči euru spíše negativní postoj a politické strany, včetně potencionální budoucí vládní koalice, jsou v této otázce rozděleny a obecně mají spíše zdrženlivý postoj, kvůli kterému zřejmě zatím nebude zavedení eura prioritou.

Otázkou je i naše připravenost

Je Česko na zavedení eura připravené? Škodí dosavadní nepřijetí eura české ekonomice? Jak by přechod na společnou evropskou měnu ovlivnil život občanů ČR? Existuje výhledově nějaký termín, kdy by se v Česku mohlo platit eurem? Jaké povinnosti by čekaly na občany při procesu odstoupení od české koruny? Nejsou nevýhody členství v eurozóně, které se ukázaly například při řecké krizi, pro ČR až příliš riskantní?

Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět dnešní debata. Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.