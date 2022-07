Premiér Petr Fiala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyeonová včera v Litomyšli působili jako dobře sehraný pár. Pár, který si co se týče toho, co je třeba nyní udělat v EU, skvěle rozumí. Podobně vyznělo i celé setkání české vlády a evropských komisařů na zámku ve východočeské Litomyšli, kterým včera začalo půlroční české předsednictví Evropské unie.

Ukrajina a její podpora ze strany EU se sice ani z tohoto jednání nevytratily, ale podstatnější roli ale hrál jeden z dalších dopadů ruské agrese proti Ukrajině – energetická krize a její dopady na občany Česka i Evropy. Praha a celá Evropská unie tu má společný zájem, aby se drahotu energetických surovin a Kremlem způsobenou nejistotu kolem jejich dodávek podařilo co nejrychleji vyřešit. A také s co nejmenším dopadem na občany EU i ekonomiky.

Příjezd vlády a Evropské komise do Litomyšle provázel liják i pískot odpůrců

Klíčové je podle premiéra Fialy ukončení ruské agrese proti Ukrajině. „Je to klíč k řešení problémů, které dnes občany členských států Evropské unie trápí. Ať už je to migrace a její důsledky, růst cen energií, potravin a všechny další věci, které jsou přímo či nepřímo s ruskou agresí na Ukrajinu spojeny,“ uvedl premiér. Ale i kdyby se to nepodařilo, musí Prahy v čele EU zajistit dostatek cenově dostupných energetických surovin pro občany Česka a EU. „Chceme bezpečně provést občany touto krizí,“ dodal Fiala.

Ještě nejsme za vodou

Předsedkyně Evropské komise Leyenová uvedla, že dobrou zprávou je, že naplněnost zásobníků plynu v EU přesáhla minulý týden 55 procent. Daří se podle ní také urychleně propojovat plynovodní sít v EU. „Ještě ale nejsme za vodou,“ uvedla Leyenová.

„Musíme mít jasné plány, jak se omezit, pokud to bude potřeba. Dalším tématem je i evropská solidarita,“ dodala šéfka eurokomise. Protože se Rusko ukázalo být nespolehlivým dodavatelem ropy a plynu, je podle ní třeba jeho dodávky nahradit „tak rychle, jak je to možné“. „Střednědobě a dlouhodobě jsou pak cestou ke zbavení se závislosti na Rusku investice do obnovitelných zdrojů.“

Fiala se s Leyenovou také shodl na tom, že je třeba dál pokračovat v rozšiřování EU. Podle Leyenové bude úkolem Česka zajistit začátek vstupních jednání Unie s Albánií a Severní Makedonií.