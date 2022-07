Evropská komise přišla minulou středu s plánem „Save gas for a safe winter“, tedy „šetři plyn pro bezpečnou zimu“. V něm navrhuje přijmout opatření ve všech státech Unie, která mají pomoci snížit spotřebu plynu o patnáct procent. „Nahrazením jinými palivy a úsporou energie v létě lze uskladnit více plynu na zimu,“ uvedla komise. Unie také přijala nové právní předpisy, které vyžadují, aby zásobníky plynu byly do listopadu naplněny na osmdesát procent s cílem zajistit dodávky pro nadcházející zimu.

V případě, že některý stát splní tyto podmínky, a přesto se ocitne v energetické nouzi, musí mu ostatní země pomoci.

Jenže plán narazil hned po zveřejnění na odpor. Především proto, že má platit pro celou Evropskou unii. V ní jsou přitom státy, které mají plynu dost z neruských zdrojů nebo nejsou, třeba jako Kypr, napojeny na evropské plynovodní sítě. Požadavek Bruselu, aby spořily plyn, se tak podobá české rodičovské větě: „neplýtvej vodou, v Africe je sucho“.

Návrh komise se nelíbí například španělské ministryni pro ekologickou transformaci Terese Riberové. „Není nejefektivnější, nejúčinnější ani nejspravedlivější,“ vyjádřila se. Španělsko má plynu dostatek, ale kvůli neexistenci plynovodu do Francie ho nemá jak dodat dalším zemím.

Česko žádá úspory

„Návrh na povinné snížení spotřeby plynu nevyvolal mezi všemi členskými státy pozitivní odezvu. Budu se je snažit přesvědčit, že je třeba před nadcházející zimou reagovat jednotně,“ uvedl před jednáním český ministr Síkela. Premiér Petr Fiala prohlásil, že Česko co nejdříve návrh komise prosadí a zavede do praxe. „Nejsilnější zbraní proti Rusku je to, že ho co nejdřív přestaneme potřebovat. Jsem proto rád, že se návrh komise soustředí především na snížení spotřeby plynu,“ dodal Síkela.

Jednání trochu uklidnilo spuštění plynovodu Nord Stream 1. Rusko ale dodává asi o polovinu plynu méně, než umožňuje jeho kapacita. Proto cena plynu klesla od čtvrtka pouze o dvacet eur za kilowatthodinu na sto čtyřicet euro. Před rokem byla osmadvacet eur.