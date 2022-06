Během předsednictví Česka v Evropské unii bude velmi obtížné a velmi drahé se dostat z Prahy do Bruselu i opačně. Mezi Prahou a Bruselem totiž přestaly létat ČSA. Na bruselské mezinárodní letiště letí denně pouze dva lety aerolinek Brussel Airlines. Pokud si chcete zakoupit přímý let na první dva týdny v červenci, kdy české předsednictví začíná, vyjde vás cesta z Prahy do Bruselu na více než dvacet tisíc korun. Tedy přibližně tolik, za kolik lze pořídit zpáteční letenka z Prahy do New Yorku.

České předsednictví v EU: Začátek v Litomyšli je náhoda

ČSA poslaly českou vládu se žádostí o obnovení pravidelné linky do Bruselu k šípku, tak trochu odvetou za nevůli předchozího kabinetu Andreje Babiše pomoci ČSA v době krize. „Pro ČSA pak není ekonomicky odůvodněné zavést pravidelnou linku do Bruselu a konkurovat na ní společnostem, které obdržely od svých vlád podporu v době covidové pandemie,“ uvedl v červnu pro média po neúspěšném jednání s vládou majitel ČSA a Smartwings Jiří Šimáně. Ani Brussels Airlines asi žádné lety během předsednictví nepřidají.

Paráda nebude, je válka

Také parády si české předsednictví moc neužije. Výjimkou bude úvodní setkání české vlády a Evropské komise na zámku v Litomyšli, kam ale podle posledních zpráv nedorazí třetina eurokomisařů, včetně šéfa unijní diplomacie Josepha Borrella nebo místopředsedy Franse Timmermanse.

Velké slavnostní zahájení pak obstará koncert v Rudolfinu v pátek 8. července. A vrcholem předsednictví bude zřejmě říjnový velký summit EU a evropských států na Pražském hradě, který se bude věnovat rozšíření EU a pomoci Ukrajině.

Od Islandu po Ukrajinu. Prahu čeká v říjnu velesummit celé Evropy

Na další velké akce mimo Prahu, o kterých se ještě počátkem roku mluvilo, prostě v napjatém rozpočtu předsednictví až přemrštěně úsporně nastaveném předchozím kabinetem Andreje Babiše nezbyly peníze. Uvažovalo se například o neformálních summitech v Brně, nebo Plzni. „My jsme toužili po tom přece jen nějak napravit rozhodnutí minulé vlády a alespoň přidat některé akce, které nejsou povinné nad rámec českého předsednictví,“ uvedl pro Deník Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti.

„Musím říci, že po začátku války jsme tuto myšlenku prostě opustili. V tuto chvíli jakkoli zvyšovat rozpočet předsednictví, nad rámec toho, co je nezbytné, považujeme za neobhajitelné,“ uvedl Bek. „Každá koruna, kterou budeme moci použít na řešení důležitých věcí, které se teď dotýkají našeho života, je důležitější než se pokoušet o významné rozšíření programu předsednictví,“ dodal.

Celkový rozpočet předsednictví je 1,7 miliardy korun, to první v roce 2009 mělo rozpočet o dvě stě milionů vyšší, a to při mnohem nižší úrovni tehdejších cen.

Přes zmíněné okolnosti se budou v českých regionech pořádat desítky akcí spojených s Evropskou unií, byť ne na nejvyšší evropské úrovni, nad nimiž převzala záštitu česká vláda nebo ministr Bek a o nichž vás budeme i v Deníku informovat.

Plyn na zimu a klimatická agenda

Z velkých úkolů, které bude muset Česko během svého předsednictví vyřešit, je to vedle zásobování EU plynem na příští zimu i pomoc Ukrajině, včetně řešení ukrajinské uprchlické krize. „Bude to taková trochu zkouška dospělosti. Zkouška, která v žádném případě nebude jednoduchá. Evropa, a s ní celý svět, prochází zásadní změnou, protože ruská invaze na Ukrajinu otřásla mnoha našimi jistotami,“ uvádí premiér Petr Fiala.

Česko v čele Unie uspěje, když zvládne krize, říká analytička Helena Truchlá

Z „neukrajinských problémů“ bude pak během českého předsednictví klíčové dotažení velkého klimatického balíku Fit for 55 do úspěšného konce. „Jsou to velmi propojené, složité otázky a spíš, že než se budou uzavírat po částech, se dá čekat, že se budou muset uzavřít v jednom celku. A je otázka, zda to může Česko během příštího půlroku zvládnout,“ uvedl o klimatické agendě pro Deník dobře informovaný zdroj v Bruselu. Už před naším předsednictvím se však tento týden evropské státy dohodly na kompromisním návrhu pravidel „zákazu“ aut se spalovacími motory.

Stovky Čechů se naučí jednat v EU

Pro Českou republiku bude významné, že cenné zkušenosti během půlročních jednání, které bude Česko jako předsedající země organizovat a hledat dohodu všech 27 států EU, získají desítky českých úředníků a diplomatů. A také další stovky stážistů, především z řad studentů.

To může Česku do budoucna výrazně pomoci prosazovat svoje zájmy a více se uplatnit v bruselských institucích, kde co do počtu i vlivu mezi vysokými činiteli evropských institucí Česko stále pokulhává za srovnatelnými západními státy.