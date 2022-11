Česko tlačí Chorvatsko do Schengenu. Chybí poslední zelená

Ušetřilo by to čas a nervy mnoha set tisíc Čechů každý rok o prázdninách, kdy směřují z Česka k chorvatskému Jadranu. Stačilo by, kdyby se Chorvatsko stalo součástí Schengenu. Tedy bezhraničního prostoru mezi většinou členských států EU a některými nečlenskými státy, jako jsou Norsko, Švýcarsko či Island. Jenomže vstupem do EU žádný nárok na členství v schengenském prostoru nevzniká.

Čeští turisté už ve třetí sezoně vyjeli přímým vlakovým spojením do Chorvatska. První souprava byla vyprodaná. Zastavila i v Rijece. Dopravce Regiojet už na léto prodal zhruba padesát tisíc jízdenek | Foto: Deník/Přemysl Spěvák