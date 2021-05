Dotace pro Agrofert: Unie o peníze nepřišla. Tratit bude Babiš, nebo Česko

Česko nemusí na základě auditu firem okolo Agrofertu vracet Evropské unii žádné peníze. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož české úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu. A to proto, že od 9. února 2017, kdy bylo české ministerstvo pro místní rozvoj upozorněno na možný střet zájmů Andreje Babiše, do Bruselu žádné projekty Agrofertu k proplacení Evropské unii neposlalo.

Agrofert | Foto: čtk

Stále však panují nejasnosti, zda v Česku už nebyly Agrofertu peníze z evropských projektů, kde koncern žádal o stovky miliónů, proplaceny z prostředků českého státního rozpočtu. Případně, zda je Česko bude vyžadovat od Agrofertu. Dotace Babišovi zaplatí Češi ze svého. EU definitivně rozhodla o střetu zájmů Přečíst článek › Není také jasné, jak velkou část z projektů EU, které Agrofert uskutečnil a u nichž žádal o výplatu oněch stovek miliónů korun, ministerstvo pro místní rozvoj už koncernu proplatilo z českého státního rozpočtu. A zda je bude od Agrofertu ministerstvo a potažmo český stát vymáhat. Podle člena rozpočtového kontrolního výboru evropského parlamentu, lidovce Tomáše Zdechovského se jedná o projekty v hodnotě 150 miliónů, které proplaceny už byly. V samotném auditu se zmiňují projekty Agrofertu v hodnotě přes dvě stě miliónů, jež jsou podle auditorů problematické. „V optimistické verzi přišel Agrofert, potažmo Andrej Babiš, o stovky miliónů. V pesimistické verzi to místo Evropské unie zaplatí čeští občané z českého rozpočtu. To teď nevíme a na tuto otázku čekáme na odpověď,“ řekl Deníku nejmenovaný zdroj, který se zabývá evropskými fondy v ČR. Hamáček: Neoprávněné dotace má Agrofert vrátit, ČSSD vládu ale neopustí Přečíst článek › V praxi to totiž u evropských dotací vypadá tak, že žadateli o dotaci, pokud podle českých úřadů splní všechny podmínky, vyplatí český stát nárokovanou dotaci. A až poté zašle Česká republika žádost do Bruselu o proplacení. V té době už má ale český žadatel své peníze na účtu. Česko nepožádalo Komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace ze strukturálních fondů EU od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů. Všechny unijní dotace v řádu stovek milionů korun, o které Agrofert od té doby usiloval, by podle auditu muselo Česko vracet. "České úřady nedeklarovaly žádné výdaje pro jakoukoli z operací, jimiž se zpráva zabývala. Proto není nutná žádná finanční oprava," řekl v pondělí podle ČTK mluvčí Evropské komise Balázs Ujvari. Bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger v prosinci 2018 prohlásil, že komise nebude kvůli podezření na konflikt zájmů Česku proplácet žádné peníze pro Agrofert až do ukončení auditů. České ministerstvo financí na to, jak uvádí ČTK reagovalo vyjádřením, že nebude žádné takové žádosti k proplacení do Bruselu odesílat. Babiš závěry auditu odmítl s tím, že jsou účelové a zmanipulované, svůj nesouhlas dalo najevo i ministerstvo pro místní rozvoj.