Ve sporu, který se táhne už několik let a němž už Deník několikrát informoval jde o to, že Rakousko dává pracovníkům z chudších zemí EU nižší přídavky na děti. V případě Rumunska klesá výplata přídavků na polovinu, tedy asi na padesát euro na dítě. U Česka, či Slovenska je to o něco menší snížení. Ale i tak rodiče dětí z východní Evropy pracující v Rakousku tratí ročně stovky euro, tedy v přepočtu tisíce korun. Především jde ale o jednoznačnou diskriminaci odporující evropským pravidlům.

Smlouvu o Turówu projedná vláda. Česko trvá na náhradě ve výši 50 milionů eur

„Krácení přídavků se v tomto případě týká až deseti tisíc českých dětí. Přídavky, na které mají nárok, jejich rodinám poklesly až o 40 procent. Mnohé z nich se na mě obracely a popisovaly, co pro ně takový zásah do rodinného rozpočtu znamená,“ uvádí česká europoslankyně Martina Dlabajová, jedna z iniciátorem postupu proti Rakousku.

Češi odvádí stejně jako Rakušané

Po neúspěšné snaze vlád Česka a dalších zemí, aby vláda v čele s lidovci zákon o indexaci přehodnotila, se europoslanci včetně Dlabajové obrátili na Evropskou komisi, aby konala. Ta jim dala za pravdu a když ani jednání Bruselu s Vídní nikam nevedla, podala EU žalobu na Rakousko u Evropského soudního dvoru.

Podle pozorovatelů je zásadním posunem stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU, které zveřejnil ve čtvrtek minulý týden. Richard de la Tour totiž dospěl k závěru, že indexace rodinných přídavků a daňových výhod, které Rakousko poskytuje pracovníkům, jejichž děti mají trvalé bydliště v jiném členském státě, je v rozporu s právem Evropské unie.

Evropě ujel v umělé inteligenci vlak. Místo rozvoje reguluje

Jak uvádí slovenská agentura TASR de la Tour, který hájí zájmy Evropské komise, ve svém doporučení pro soudce Soudního dvora EU upozornil, že pracovníci, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států, musí mít v Rakousku nárok na tytéž přídavky a daňové výhody jako domácí rakouští pracovníci bez ohledu na místo bydliště jejich dětí. Přispívají podle něj k financování rakouského sociálního a daňového systému stejným způsobem jako rakouští pracovníci.

Konec diskriminace

„Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU ohledně indexace rodinných přídavků a daňové výhody pro děti zahraničních pracovníků v Rakousku, které však mají trvalý pobyt v jiném členském státě, vítám. Je to skvělá zpráva pro české pendlery, kteří dojíždějí za prací do Rakouska a své rodiny nechávají doma,“ uvádí Dlabajová.

„Už dlouhou dobu se proto snažím na zacházení s českými pendlery a jejich rodinami upozorňovat a několikrát jsem kvůli tomu alarmovala Evropskou komisi. Jsem přesvědčena, že v moderní Evropě není pro podobnou diskriminaci a rozdělování osob na dvě kategorie místo. Pevně věřím, že Soudní dvůr EU v konečném rozsudku rozhodne stejně,“ dodává Dlabajová.

Tisíce euro zpětně?

Jak však uvedl na svých stránkách rakouský veřejnoprávní server ORF „soudní dvůr EU není vázán návrhy generálního advokáta, může, ale nemusí se jeho doporučeními řídit. Samotný rozsudek v tomto sporu bude vyhlášen později.“ Termín rozsudku zatím známý není, stejně jako to, zda by se indexace jen zrušila. Nebo zda bude Rakousko muset Čechům pracujícím v Rakousku přídavky za několik minulých let zpětně doplatit. Bylo by to však podle odborníků v logice stanoviska Bruselu.

Evropský parlament zakáže anonymní porno na internetu

„Rakousko zavedlo příslušný mechanismus indexace výše rodinných přídavků a dalších daňových úlev v roce 2019. Chtělo tím dosáhnout, aby se výše rodinných přídavků přizpůsobila skutečným životním nákladům dětí žijících v jiných zemích EU“, připomíná agentura APA.

Jak uvádí rakouský ORF cílem tohoto projektu bývalé koaliční vlády Rakouské lidové strany (ÖVP) a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) bylo ročně ušetřit 114 milionů eur. „Pravidlo však znamenalo velké ztráty zejména pro pracovníky z východoevropských zemí,“ přiznává ORF.