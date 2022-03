V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme do Bruselu na summit Evropské unie, kterého se oba zúčastnili. Důležitým závěrem jednání summitu je dohoda na společných nákupech plynu Evropskou unií pro všechny členské státy EU, pokud ty o to budou mít zájem. Pro Česko to může hrát klíčovou roli.

Do závěrů summitu se Česku podařilo prosadit také zmínku o tom, že by Evropská komise měla vypracovat plán na to, jak by se Ukrajina mohla stát kandidátskou zemí Unie. Bude to zřejmě jeden z klíčových bodů českého předsednictví EU v druhé polovině příštího roku. Je však otázka, zda to lze udělat dosavadními zaběhanými mechanismy, nebo zda v mimořádné situaci, kterou je ruská agrese proti Ukrajině, přijmout i mimořádné řešení.

O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.