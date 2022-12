Co způsobilo nedostatek čipů na trhu? Za krizí není pouze Covid

Ale nemusí dojít ani k válce, aby přišel problém. V minulých dvou letech ochromila epidemie covidu globální trh s těmito součástkami. Ty jsou přitom všude od praček po počítače. Kvůli nepatrným, ale nenahraditelným dílkům stála loni celá průmyslová odvětví, včetně největších českých automobilek.

Tomu by měla do budoucna zabránit Dohoda o čipech, na níž se pod českým vedením shodly minulý týden členské státy Evropské unie. „Během pár let se v Evropě bude vyrábět pětina všech čipů a už nikdy nebudou muset evropské továrny zavírat jen proto, že nedorazí čipy z Asie,“ uvedl koordinátor předsednictví na ministerstvu průmyslu a obchodu Tomáš Prouza.

„Čipy patří k nejdůležitějším rychle se vyvíjejícím technologiím dneška, ale Evropská unie v současnosti nemá dostatečnou kapacitu k navrhování a výrobě vlastních vyspělých a pokročilých čipů,“ uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela.

Čipy v autech: Co byste o nich asi měli vědět....

Dohoda má podpořit s pomocí více než tří miliard eur z unijního rozpočtu firmy, které se v Unii rozhodnou čipy vyrábět, případně rozšířit stávající výrobu. Brusel plánuje, že program by měl přivést do oboru v přepočtu až bilion korun soukromých i veřejných investic.

Lákání investorů

Dobrou zprávou je, že vedle států EU má podpora výroby mikročipů zelenou i v Evropském parlamentu. „Takzvaný zákon o čipech jsme minulý týden schválili ve výboru pro mezinárodní obchod. Nyní se k němu bude vyjadřovat výbor pro průmysl a obchod. Jeho cílem je především přilákat do Evropy investory, kteří by mohli podpořit jak naši vlastní výrobu, tak investice do nejmodernějších technologií výroby čipů,“ uvedla pro Deník europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany.

„Chceme částečně zajistit strategickou nezávislost v případě dalších výpadků, které jsme viděli například kvůli covidové krizi a celkovému nedostatku čipů,“ dodala politička.