„Stejně jako v případě covidové krize je i toto pro naši Evropu momentem pravdy. Musíme jednat jednotně a solidárně,“ dodal francouzský prezident.

Mrzí ho hlavně německý balík podpory domácích podniků ve výši dvou set miliard eur na dva roky. Tak vysokou ochranu domácího průmyslu proti vysokým cenám energií si mohou dovolit jen ty nejbohatší a nejméně zadlužené státy, mezi které Francie nepatří. Podle Macrona je důležité přijmout celounijní řešení, ne dvacet sedm národních. „Existuje evropská solidarita s Německem a je normální, že existuje německá solidarita s Evropou,“ prohlásil.

Německá solidarita

Evropská unie by přitom měla do pátečního konce summitu vyřešit dilema, zda a jak zastropovat cenu plynu. „Je to rébus. Kdybychom srazili cenu plynu příliš nízko, tak se s plynem přestane šetřit. A pak bychom se mohli dostat do situace, kdy ho opět bude nedostatek,“ uvedl europoslanec Luděk Niedermayer pro podcast Deníku Evropa pro Čechy. „To by bylo mnohem horší než situace, kdy je plyn relativně drahý,“ dodal.

Je ale otázkou, do jaké míry k nalezení evropského řešení přispěla včerejší návštěva vicekancléře a ministra hospodářství Německa Roberta Habecka v Praze.

Místo předjednání unijní dohody před čtvrtečním summitem se totiž v Praze zřejmě řešila hlavně otázka podílu Česka na kapacitě nově budovaných německých terminálů na zkapalněný plyn. Ta se zadrhla na ceně požadované Německem. To se podle ministra Jozefa Síkely včera údajně podařilo odblokovat, stejně jako se přiblížit dohodě o sdílení plynu v nouzi.

Nic z toho však ani nenaznačuje, zda se rýsuje nějaké evropské řešení přijatelné pro Berlín, i pro Prahu.