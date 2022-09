„Je to pro mě velká pocta. Jsem si vědom, že tuto cenu obdrželi Lech Wałęsa, Václav Havel a Jan Pavel II. Obrovské osobnosti, kterých si nesmírně vážím. Přijímám to jako výraz podpory česko-polských vztahů a ocenění toho, čeho se nám podařilo v česko-polských vztazích dosáhnout,“ sdělil Deníku Petr Fiala.

„Cítím ale také trochu rozpaky, protože si myslím, že skutečnými lidmi roku jsou ti, kteří dnes bojují na Ukrajině a nasazují svůj život za nezávislost, za svobodu a za evropské hodnoty. Tito lidé mají můj obdiv,“ uvedl v úterý pozdě v noci český premiér.

Jak předtím Fiala řekl během diskuze se svým polským protějškem Morawieckým, role Polska v pomoci Západu Ukrajině je dnes zcela klíčová, a to v celoevropském měřítku. „Polský premiér je dnes v tomto směru zásadní postavou v rámci celé Evropské unie,“ ocenil Fiala Morawieckého roli.

Předseda polské vlády k tomu dodal, že Česká republika se do pomoci Ukrajině zapojila stejně aktivně jako Polsko. Dnes je podle něj Praha společně s Varšavou a pobaltskými státy evropským pilířem pomoci Kyjevu v jeho snaze odrazit ruskou agresi.

Morawiecki: Brusel je pomalý

Vedle pomoci Ukrajině polská a česká vláda vytvořily podle Morawieckého těsné spojenectví i v otázkách řešení energetiky a cen plynu a elektřiny. A budou společně postupovat i na blížícím se summitu unijních ministrů energetiky, který svolalo Česko předsedající Unii. „Dosavadní energetická politika je v troskách. Musíme vytvořit novou,“ prohlásil doslova polský premiér.

Zdroj: DeníkJak se Fiala s Morawieckým shodli, energetická bezpečnost Evropy a zajištění přijatelných cen energií pro obyvatelstvo i podniky musí dostat přednost před tlakem na Zelenou dohodu a přechodem k obnovitelným zdrojům. Proto je podle nich třeba také snížit cenu emisních povolenek.

„Je to téma, které je pro nás živé. Mluvil jsem o tom i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. A jsem přesvědčen, že bychom měli do způsobu obchodu s emisními povolenkami zasáhnout. Že to má dlouhodobý vliv na cenu energií a že ten současný systém určitě není dobrý,“ uvedl Fiala.

Polský premiér v této souvislosti kritizoval pomalost Evropské komise při návrhu kroků na celoevropské řešení krize. „Problémem je tempo reakce Bruselu. Je září a reakce je strašně pomalá. V situacích jako tato je rychlost reakce klíčová,“ prohlásil polský premiér.

Plyn z Polska

Se svým polským protějškem Fiala také jednal o propojení Česka na polské plynovody a o možných budoucích dodávkách plynu z terminálů v Polsku. „My máme nadále zájem na tom, abychom mohli získat kapacitu z polských LNG terminálů, jak těch stávajících, tak těch, jejichž výstavba se připravuje,“ prohlásil pro Deník Fiala.

„Tady hovoříme o věcech, které by mohly být realizovány v příštích letech. Ale i to je důležité. Protože nesmíme udělat stejnou chybu jako naši předchůdci ve vládě, kteří se nestarali o energetickou bezpečnost a dnes vidíme ty důsledky,“ řekl premiér. „Kdyby předcházející vláda pracovala na plynovodu z Polska Stork II., tak jsme dnes jinde. Slovensko nedávno otevřelo propojení právě s Polskem. My jsme na začátku. Naše vláda obnovila jednání s Polskem o plynovodu Stork II.,“ uvedl Fiala.

Slovensko díky plynovému propojení na Polsko může už tuto zimu dovézt plyn z Norska i Spojených států a může se v případě nutnosti zcela obejít bez dodávek ruského plynu.