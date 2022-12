Česko v čele Unie: Předsednický finiš skončí Vánocemi

Předsednictví Česka v Evropské unii končí teoreticky už před Vánocemi, ale lehce se může stát, že se pojede až téměř do silvestrovské půlnoci. Nebylo by to tak zdaleka poprvéa nejspíš ani naposledy.

Spokojený premiér. Petr Fiala sklízel od unijních partnerů už na summitu minulý týden slova chvály za kvalitní předsednictví. Pochválil pak i celý český tým. | Foto: Deník/Luboš Palata