Nový československý stát před sto lety řešil, jak to udělat, aby si vymohl přímý přístup k moři. Rozpadem Rakouska--Uherska jsme totiž své přístavy jako Rijeka nebo Boka Kotorská ztratili.

Umožnění přístupu českých lodí k moři se stalo jedním z požadavků, které se podařilo Masarykovu Československu prosadit v rámci mírové Versailleské smlouvy. Vznikly tak dva české přístavy – jeden na Odře v tehdy německém Štětíně a druhý v Hamburku. Zatímco ve Štětíně jsme se českého přístavu po válce, poté, co se toto území stalo součástí Polska, vzdali, v Hamburku nám zůstal do dnešních dnů.

Stoletá smlouva na přístav vyprší v roce 2028 a otázka, zda České bude svůj přístav v Hamburku dále mít a provozovat, byla kvůli nesplavnosti Labe v úseku kolem státních hranic otevřená. Novou naději dala přístavu v Hamburku dohoda mezi českou a německou vládou, která jasně stanovila podmínky splavnosti Labe. I v nejproblematičtějším úseku mezi Děčínem a Magdeburkem se německá strana podle v květnu českou vládou schválené dohody zavázala k zajištění minimální hloubky řeky 140 cm po 340 dnů v roce. Mezi Ústím nad Labem a Pardubicemi bude mít pak plavební hloubku230 cm.

Právě tento rozpor se stal terčem kritiky mnoha loďařů, z nichž někteří označili německý přístup za výsměch. „Je to závazek, že se o Labe začneme společně z hlediska vodní dopravy starat,“ uvádí ale náměstek ministra dopravy Jan Sechter, který dohodu vyjednával. „Tím pádem je tu jistota, aby si loďaři mohli pořídit lodě, které tyto parametry splňují,“ konstatuje. Problémem ale i podle něj mohou být starší mohutná plavidla z padesátých let. „Ty jsou zřejmě skutečně na konci svého života. Pro ně už žádná smlouva dojednána nebude,“ dodává. „Sto čtyřicet centimetrů je kompromis mezi ekologií a dopravní obslužností,“ dodává.

Ekologové dál proti

Mezivládní dohoda i v této kompromisní podobě naráží na odpor ekologů na obou stranách hranice. „Schválení česko-německé dohody o Labi je pokusem o vybetonování Labe,“ říká předseda ekologické organizace Děti Země Miroslav Patrik.

Dohoda totiž Česko zavazuje ke splavnění Labe v daných parametrech až po Pardubice, což si vyžádá vybudování několika kilometrového kanálu u Přelouče v hodnotě tři miliardy korun.

Ministerstvo dopravy považuje odpor ekologů proti lodní dopravě za „střelbu do vlastních řad“. „Nízkoemisní, málo hlučná, přesouvá část dopravy ze silnic a železnic,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka výhody lodí.

Výhodou dohody s Německem je, že se mezi Ústím nad Labem a státní hranicí zřejmě nebude muset stavět žádné nové zdymadlo, které ekologové nechtěli připustit. „140 cm možná půjde dosáhnout i jen pouhou údržbou dna řeky,“ uvádí odborník na lodní dopravu, který si nepřál být jmenován. Otevřenou otázkou ale zůstává přístav v Děčíně, který potřebuje zlepšení.

Hamburk chce výměnu

V rámci mezistátní dohody s Německem je vedou intenzivní jednání o budoucnosti českého přístavu v Hamburku. Ten možná bude jinde, než je dnes, protože na územích, která má Česko nyní, by Hamburk rád stavěl. „Zkoumá se to po všech stránkách,“ uvádí k německé nabídce Sechter, podle něhož Česko k výměně nic netlačí. „Smlouva vyprší sice po sto letech v roce 2028, ale máme opci ji o padesát let prodloužit. Hamburk i německá vláda s námi proto musí jednat.“ uvádí. „Smlouva o Labi je první krok, protože nám dává perspektivu obnovení našeho lodního spojení k moři,“ říká Sechter. Český přístav v Hamburku podle něj zůstane. Německá strana za české pozemky nabízí přístav mořských parametrů. „Spočítáme to a uvidíme,“ dodává.

Zdroj: Deník



