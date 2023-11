Český ministr zahraničí Jan Lipavský se snažil svému slovenskému protějšku Juraji Blanárovi připravit na jeho návštěvě Prahy, tradičně první zahraniční cestě, přátelské přivítání. Ovšem už první Blanárova vyjádření ukázala velké rozpory mezi současnými vládami.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský a jeho slovenský protějšek Juraj Blanár. | Video: Deník/Luboš Palata

Nedá se říci, že by se šéf české diplomacie Jan Lipavský nesnažil. Svého slovenského resortního kolegu Juraje Blanára v pondělí přivítal medovými slovy o mimořádných česko-slovenských vztazích a navíc si s ním neprotokolárně ihned potykal.

„Úkolem nás diplomatů je hledat to, na čem se spojujeme,“ prohlásil Lipavský, když předtím zdůraznil mimořádnou blízkost vzájemných vztahů. I to, jak je důležité, že Blanár dodržel tradici a na svoji první zahraniční cestu ve funkci přijel do Prahy.

Jak se vyjádřil k Robertu Ficovi v debatě Deníku premiér Petr Fiala? Podívejte se:

Fico nechce podporovat Ukrajinu. Fiala: Nesmíme přestat, stálo by nás to mnoho

„Chci poděkovat za vroucné přijetí. Byla to příjemná, pracovní návštěva,“ uvedl Blanár, který zároveň oznámil, že 24. listopadu přijede do Prahy i slovenský premiér Robert Fico. Ten se podle Blanárových vyjádření plánuje setkat také s prezidentem Petrem Pavlem, který se přitom před slovenskými volbami na konci září negativně vyjádřil k možnosti Ficova opětovného nástupu do čela země.

Blanár v Praze výrazně ustoupil od tvrdých vyjádření Fica v předvolební kampani o pomoci Ukrajině. Blanár odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině jako porušení mezinárodního práva. „Slovensko pomohlo Ukrajině významně humanitárně a chceme v této pomoci pokračovat,“ sdělil Blanár. A nabídl Kyjevu pomoc v NATO proslavených slovenských pyrotechniků s odminováváním.

Slovensko zastaví pomoc Ukrajině, rozhodl první den Fico. Kreml hned reagoval

Slovenský ministr zahraničí také mírnil Ficova slova o ukončení dodávek zbraní. Slovenská armáda podle něj už ve skladech nemá žádné zbraně, které by mohla Kyjevu dodat. „Vše, co běží na komerčním základě, na to nemá náš postoj žádný vliv a bude to pokračovat jako dosud,“ dodal k dodávkám slovenských zbrojovek Ukrajině.

Fico vytahuje migraci

Jenže pak Blanár přednesl požadavky, které Lipavský nepřímo, ale jasně odmítl. Tím prvním bylo ještě před nástupem nové polské proevropské vlády svolat vrcholné jednání Visegrádské čtyřky (V4). Lipavský k tomu uvedl, že Praha chce počkat až na novou vládu ve Varšavě. Ta by výrazně pomohla omezit maďarského premiéra Viktora Orbána.

Ministr zahraničí Jan Lipavský: Migrační reforma je to, co dřív žádal Babiš

Blanár také prohlásil, že jeho vláda chce zablokovat migrační reformu EU, kterou naopak Česko podporuje jako součást celoevropského řešení migrace. Blanárovy požadavky na společné odmítnutí V4 přešel Lipavský symbolickým mlčením. Naopak nabídl Bratislavě místo V4 rozvíjet česko-rakousko-slovenský projekt Slavkovského trojúhelníku.