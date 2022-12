Mandát je jasně dán a spočívá v tom, na čem se již dříve dohodly členské státy. Tedy to, co Česko muselo tak či onak v minulosti schválit. Respektive vybojovat nebo nevybojovat. Premiérem vlády, která byla v pozici, kdy mohla výsledek jednoznačně ovlivnit, byl expremiér a současný kandidát na prezidenta Andrej Babiš. Ten připustil, že nové povolenky poměrně tvrdě zasáhnou české teplárenství, které je ve svém rozsahu unijním unikátem.

„V rámci vyjednávání jsme se museli pohybovat v mezích mandátu, který schválila minulá vláda,“ uvedl úřad premiéra Petra Fialy.

Návrat na naši židli

To, co mohlo české předsednictví uhrát, a podle většiny pozorovatelů uhrálo, je, že se drželo stanoviska států Unie a bojovalo se zástupci europarlamentu, kteří prosazovali v povolenkovém tlaku ještě výrazně větší přitvrzení.

Česko protlačilo balík dohod o plynu. Strop bude necelých 4400 korun

„Dohoda dává dostatečný časový prostor pro to, abychom se mohli jako jednotlivé státy na to připravit. Vytváří i finanční prostředky,“ tvrdí vicepremiér a zastupující ministr životního prostředí Marian Jurečka. Česko by mělo získat v rámci sociálního klimatického fondu s dotacemi pro domácnosti padesát miliard eur na přípravu na nové kolo povolenek. To vstoupí v platnostv roce 2026 či 2027.

Jak uvedli někteří čeští diplomaté, už se těší, až se vrátí z předsednické židle mezi normální členy EU. Protože z této pozice půjdou snadněji prosazovat i „české zájmy“.