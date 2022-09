„Miliony Evropanů potřebují podporu. Členské státy EU již investovaly miliardy eur na pomoc ohroženým domácnostem. Ale víme, že to nebude stačit,“ uvedla ve svém středečním projevuo stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Proto navrhujeme zastropování výnosů společností, které vyrábějí elektřinu s nízkými náklady. Tyto společnosti dosahují výnosů, s nimiž nikdy nepočítaly a o kterých se jim ani nesnilo,“ uvedla Leyenová.

„V dnešní době je špatné získat mimořádné rekordní zisky z války na spotřebitelích,“ prohlásila Leyenová. „V těchto časech se zisky musí sdílet a směrovat k těm, kteří to nejvíce potřebují. Náš návrh získá více než 140 miliard eur pro členské státy, aby jim pomohly s náklady,“ uvedla přesedkyně Evropské komise.

Jde v podstatě o slabší verzi opatření, které už na národní úrovni chystá Česko. Zatímco EU navrhuje zisky energetických společností zdanit 30 procenty, česká daň má být dokonce dvojnásobná. Komise také navrhuje zastropování cen elektřiny na 180 eurech.

I to je o něco výše, než předpokládá české národní opatření. O zastropování cen za plyn pak návrh Bruselu nehovoří. Leyenová ale řekla, že se musí něco udělat se stanovováním ceny elektřiny, která se odvíjí od ceny výroby z plynu.

Na EU se už nečeká

Vše, co představila Evropská komise, je ale jen návrh. Ten budou muset odsouhlasit státy Evropské unie na dalším zasedání ministrů energetiky. „Po domluvě s Evropskou komisí a dalšími členskými státy jsem rozhodl, že na konci září v Bruselu dokončíme to, co jsme začali minulý týden,“ uvedl český ministr průmyslu a dopravy Jozef Síkela, který z titulu Česka jako předsednické země EU i tento mimořádný summit svolává.

Pro Česko je dobrou zprávou, že se jeho národní opatření s těmi evropskými doplňují nebo přímo kryjí. Pro české domácnosti než to, zda se na konci září podaří najít celoevropské řešení vysokých cen energií, je už dnes důležitější, aby zafungoval „lepší“ plán české vlády.