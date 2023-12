Češi jsou podle eurobarometru s Unií poměrně spokojení. Oceňují možnosti práce

Někdy to vypadá, že kdyby byla možnost, Češi by vystoupili z Evropské unie podobně jednoduše, jako se to stalo v případě Britů a jejich brexitu. I když by ho dnes podle průzkumů většina obyvatel Velké Británie ráda vzala zpátky.

Budova Evropského parlamentu, 4. října 2023, Štrasburk, Francie | Foto: Deník/Lukáš Kaboň