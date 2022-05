Česko podpoří zákaz dovozu ruské ropy, pokud bude mít odklad, řekl Fiala

ČTK

Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česká vláda se snaží dosáhnout odkladu na dva, případně tři roky. Pak bude připravena podpořit šestý evropský sankční balíček.

Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: ČTK

„Aby se Evropa zbavila energetické závislosti na Rusku, potřebujeme k tomu solidaritu evropských zemí," uvedl ministerský předseda. Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podobný postoj jako ČR má Slovensko. Podle ministra hospodářství Richarda Sulíka země souhlasí se zákazem dovozu ruské ropy do EU, žádá ale tříleté přechodné období. Niedermayer: Ropné embargo EU zabolí Putina nejvíc. My ho zvládneme