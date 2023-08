Česko dnes pošle do Řecka šedesát hasičů a vrtulník. Pomohou s požáry

ČTK

Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s likvidací požárů v úterý hodinu po poledni z Podivína na Břeclavsku. Posléze odletí i odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk, zamíří na letiště Tatoi severně od Atén. Pozemní odřad, který čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky, by měl do Řecka dorazit ve středu večer. Místo působení bude ještě upřesněno. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. Požáry sužují Řecko celé léto, nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc.

Hasiči bojují s požáry v řeckém Podromosu, 100 kilometrů od Atén. | Foto: ČTK