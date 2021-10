„O možnosti získání jízdenky Interrail v rámci programu Discover EU jsem se dozvěděl ve druhém ročníku na střední škole. Představa cestování zdarma vlakem po Evropě byla natolik lákavá, že jsem neváhal ani minutu a společně s kamarádem se přihlásil,“ přiblížil začátek svých dobrodružství po kolejích dnes dvacetiletý student Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Jiří Zlámal.

Během třítýdenní cesty navštívili osm měst od Švédska přes Itálii a Francii až po Španělsko a Portugalsko. „Mám ohromné množství vzpomínek a zážitků, které si rád připomínám. Také jsem objevil kouzlo Španělska, kde zrovna nyní trávím svůj studijní pobyt Erasmus+,“ uvedl Jiří.

Podobnou šanci mají do úterního poledne všichni mladí lidé ve věku osmnácti let. Stačí, když se přihlásí do Výzvy EU. Budou-li úspěšní, získají časovou jízdenku, se kterou budou moci v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 cestovat po EU, a to po dobu maximálně jednoho měsíce.

Nabídka pro stovky mladých

„Pro zařazení do soutěže o jízdenky musí zájemci vyplnit formulář obsahující pět kvízových otázek věnovaných tématům týkajících se činnosti EU a jednu doplňující otázku,“ sdělila Deníku Radka Vavroušková z Domu zahraniční spolupráce.

Na úspěšné řešitele z celé Unie čeká 60 tisíc jízdenek. Počet je tak vysoký proto, že loni se kvůli covidu výzva neotevřela. Letos se díky Discover EU projede po Evropě 1249 českých chlapců a dívek. V roce 2019 se rozdávalo jen dvacet tisíc jízdenek a uspělo 438 mladých lidí z ČR.

Rok železnic

„Letošní ročník soutěže je součástí Evropského roku železnic. Dům zahraniční spolupráce tuto evropskou iniciativu pravidelně propaguje, letos o to spíše, že ekologicky udržitelné cestování je jednou z priorit nového programu Erasmus+ i evropského sboru solidarity,“ dodává Vavroušková. Aby se zajistila co nejširší účast, mělo by být v rámci iniciativy podle ní možné využít i alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, časových omezení a dopadu na životní prostředí.

Výběr probíhá na základě správně vyplněného kvízu. Uchazeči budou seřazeni podle státní příslušnosti a ohodnoceni na základě odpovědí. Každý výherce bude mít nárok na časovou jízdenku v maximální hodnotě 258 eur. Ubytování, stravu, pojištění a další výdaje spojené s cestou si hradí zájemci sami.