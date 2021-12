Vidí Francouzi Unii jinak než Češi a v čem? Francie byla stát, který Unii zakládal. Francouzi je vnímána jako projekt, který spojuje evropské národy a má zamezit tomu, aby se v Evropě zamezilo válka. Pro Francouze to není klišé. Mluvíme spolu ve francouzském Štrasburku, kde jezdí tramvaj přes Rýn do sousedního německého Kehlu. A trať této tramvaje vede kolem bunkrů, které vznikly v době, kdy se tady bojovalo.

Co kromě udržení míru, od ní Francouzi očekávají?

Je to například řešení problému migrace nebo klimatické změny. A od Evropy mají v tomto směru velká očekávání.

Jak vážně se klimatická změna ve Francii bere?

Mnohem vážněji než v Česku. Hlavně mezi mladými. Očekávají, že Evropa, bude dělat víc než dosud.

Francouzská policie zatkla dva muže. Měli na Vánoce chystat teroristický útok

Na evropanství staví prezident Emmanuel Macron. Je v tom v Unii výjimečný?

Ano, je. Pro mě je jeden z mála evropských lídrů, který o unijních výzvách mluví s veřejností, upozorňuje na problémy, navrhuje řešení, udává dynamiku evropské agendě. To nebylo u lídrů Francie zvykem. A odlišuje to Macronovu Francii i od jiných států.

Vy už jste zmínila, že boj proti globální klimatické změně je ve Francii velké téma. Takže se nedá příliš čekat, že Paříž bude brzdit Berlín, kde jsou ve vládě Zelení?

To opravdu ne. Tady ve Francii je opravdu silný tlak veřejnosti na to, aby se udělalo v otázce klimatu víc. A je to ve všech oblastech života. Od využívání přírodních zdrojů, přes vztahy k zemím mimo EU až po to jak změnit dopravu. Tady ve Štrasburku, kde je zelená starostka, už máme skoro víc kol než aut.

Francouzi neřeší růst cen energií?

Ano, řeší. Rozdávají se tu šeky pomáhající cenami energií nejvíce zasaženým domácnostem. A vzpomeňme si na nedávné protesty žlutých vest, které byly reakcí na zvýšení cen benzinu a nafty. I ve Francii se musí hledat řešení klimatu, která budou brát ohled na realitu a možnosti společnosti. Bude to téma debaty v EU o klimatickém balíčku, která nás v příštích měsících čeká.

Lze od Francie očekávat podporu dalšího rozvoje jaderných elektráren jako neemisních zdrojů energie?

Francie si uvědomuje, že pokud chceme dosáhnout ambiciózních klimatických cílů, musíme to udělat se zdroji energie, které máme. Jádro chce Francie využívat. Tak před pěti lety tu byla jiná, atomu nenakloněná atmosféra. Ale teď si Francouzi uvědomují, že jinou cestu než využití jádra nemají. Podobně jako my Češi.

Vítala migranty a mluvila česky. Co si zapamatovat z Angely Merkelové

Češi často vnímají Francii jako velmi proimigrační zemi. Je to ale opravdu tak?

Migrace bude velké téma nadcházející prezidentské kampaně. Jde to především z krajní pravice, která poukazuje na problémy integrace. I Francie celkově si chce vzít z problémů ponaučení.

Nepřijímat další migranty?

To ne. Já pořád Francii vnímám jako velmi solidární zemi, která se i během té poslední migrační krize snažila pomáhat lidem v nouzi. To je něco, co je i součástí DNA francouzské společnosti. Přes všechny problémy, které tu s migrací vznikly a jsou.

Bude nás Francie v čele EU nutit do migračních kvót?

Je tu konsenzus, že debata o kvótách nebyla dobrá. Ale čeká nás velká diskuse. Francie by chtěla najít nějaký kompromis. Mě ale zaujalo, že chce posílit rychlou reakci Unie na krizové situace, podobné těm, jaké vidíme nyní na polsko-běloruské hranici.

Francii čekají během předsednictví na jaře prezidentské volby. Bude do nich chtít stihnout vše podstatné?

Agenda francouzského předsednictví je velmi ambiciózní a reálně na to budou mít ne půl roku, ale tři měsíce. Prezident Macron bude chtít být v té době tváří Evropy.

Kritická situace ve Francii: Na JIP převezou každých 10 minut nového pacienta

A co chce vedle zmíněné migrace ještě vyjednat?

Určitě to bude otázka společné evropské obrany. Což souvisí s odchodem Britů a se zkušeností s Donaldem Trumpem. Měly by vzniknout společné vojenské jednotky, Unie by měla být schopna vysílat své vojáky do zahraničí. Francouzi to prosazují dlouhodobě a bude to jeden z důležitých bodů jejich předsednictví.

Naše české předsednictví na Francii navazuje, takže budeme dodělávat to, co nestihnou. V čem bychom mohli my Češi společně s Francouzi Unii posunout?

Pandemie nám ukázala, že jsme závislí na jiných částech světa. Francie přijde asi s modelem, že bychom si víc věcí měli dělat tady v Evropě. Česko by to mělo vyvážit tím, že dá důraz na to, abychom to doplnili spoluprací s USA. Aby nová „strategická autonomie“ nebyla jen evropská, ale aby to byla transatlantická spolupráce demokratických zemí. Ta je dnes strašně důležitá. Včetně volného obchodu, v jehož podpoře s Francií příliš nesouzníme.