Schengen pomáhá ekonomice i pohybu migrantů

Do schengenského prostoru bez hranic jsme nevstoupili současně se vstupem do Evropské unie, ale až v roce 2007. Některým zemím, jako Bulharsku a Rumunsku, se to povedlo až letos a to ještě jen částečně. Schengenská dohoda, která ruší hraniční kontroly, je příjemná pro cesty do zahraničí. Zásadní je však pro nákladní dopravu a ekonomiku.

Nefungování Schengenu by Česku jako exportní zemi dle ekonomů ze všech různých směrů přineslo obrovské ekonomické škody. Rozsáhlý prostor (v Schengenu jsou vedle zemí EU i Norsko, Švýcarsko a Island) ale zároveň komplikuje boj se zločinci a kontrolu nelegální migrace.