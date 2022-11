Před rokem zažívala Česká republika poslední obří vlnu pandemie covidu a v druhé polovině listopadu musela česká vláda opět vyhlásit nouzový stav. Přestože ruská agrese na Ukrajině překryla i covid, měla by si Evropská unie vzít z covidové krize některá ponaučení a využít to, co se během covidu osvědčilo.

Evropští občané, kteří v první polovině roku debatovali v rámci Konference o budoucnosti Evropy, se většinově shodli na tom, že by Evropská unie měla posílit svoje pravomoci v oblasti zdravotnictví. A to proto, že zdravotnictví je v současnosti zcela v kompetenci členských států a Brusel má téměř nulové pravomoci.

„Evropská unie v covidu zpočátku nic dělat nemohla,“ uvedla v rozhovoru pro projekt Zapojse.eu i česká europoslankyně Kateřina Konečná. Covidová krize přispěla podle ní k tomu, že se občané EU i politici začali o možnost koordinace v oblasti zdravotnictví zajímat. „Zdravotnictví přestalo být v Evropské unii popelkou,“ dodává Konečná.

Kentaur je jen bublina. Podvarianta covidu získala věhlas díky Twitteru

Teoreticky by se o posílení role Bruselu ve zdravotnictví mohlo jako předsednická země EU postarat Česko. Jenže jak už v září uvedl po jednání s unijními kolegy ministr pro Evropské záležitosti Mikuláš Bek, většina členských států není otevírání základních smluv Evropské unie, které by to umožnilo, vůbec nakloněna. Také proto, že ruská agrese proti Ukrajině a Putinovým Ruskem vyvolaná energetická krize přinesly mnoho jiných urgentních úkolů.

Slovinský europoslanec Milan Brglez v rozhovoru pro Zapojse.eu připomněl, že covid současně ukázal, že to nemusí být nutné, byť i on sám by pro posílení kompetencí Bruselu ve zdravotnictví podpořil. „Byli jsme v boji s pandemií nejúspěšnější, když jsme dobojovali společně. Malé státy jako Slovinsko by pravděpodobně bez toho nedostaly dostatek vakcín. Na začátku ale každý stát bojoval individuálně bez ohledu na ostatní,“ uvedl Brglez. „Společný boj se ukázal možný v rámci existujících smluv EU,“ uvedl slovinský europoslanec k diskuzi, zda by se kvůli spolupráci EU ve zdravotnictví měly otevírat základní smlouvy Unie. K jejich změně je přitom třeba jednomyslnosti všech 27 států EU.

Zdroj: Youtube

Změnu základních smluv nevidí reálně ani Kateřina Konečná. „Neměli bychom do toho jít po hlavě. Měli bychom využít stávající smlouvy,“ uvádí i ona.

Konečná: Nakupujme společně léky na rakovinu

Největší přínos krize kolem covidu vidí také Konečná v úspěšném společném nákupu proticovidových vakcín EU. „Společný nákup léků je něco, co jsme se naučili. Jsme schopni poskytnout léky ve všech zemích EU najednou. A budeme jako Evropský parlament usilovat o to, aby to šlo i u necovidových léků. Může se to použít například u nákupu léků na vzácné choroby,“ říká Konečná, která už sedm let pracuje ve zdravotním výboru europarlamentu. „Pacienti ve Francie mají některé léky na vzácné nemoci o tři roky dříve než pacienti v České republice,“ uvádí jeden z příkladů.

Zdroj: Youtube

Další oblastí, kde by mohly společné nákupy a koordinace ve zdravotnictví pomoci je také oblast léčby rakoviny. V ní jsou v různých zemích EU velmi různé výsledky. Podle Konečné je neudržitelný stav, kdy šanci na přežití zásadně ovlivňuje to, v jaké zemi Evropské unie pacient žije.

Proto by podle Konečné byl vhodný alespoň společný nákup léků na rakovinu v rámci EU. Konečné také tvrdé, že by členské státy měly podobně jako během covidové pandemie využívat služeb evropské lékové agentury, nebo Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. „To by mělo dostat větší pravomoci. Není to politický, ale odborný orgán,“ uvádí Konečná. Dodává, že kdyby se státy EU radami střediska řídily, byl by průběh pandemie covidu v členských zemí mírnější. Jenže opět to zaráží na nevůli členských států. „Odpor členských zemí je neskutečný,“ tvrdí Konečná. Současně však říká, že v tlaku na posílení spolupráce ve zdravotnictví Evropský parlament nesmí polevit. „Neměli bychom rezignovat na to, co by pomohlo evropským pacientům,“ dodává europoslankyně.

