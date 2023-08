Česká republika by měla být křižovatkou zásadních evropských tras. Nejen automobilových, železničních a leteckých, ale i cyklistických. Mapy i na úrovni Evropské unie už existují, ale realita je jiná. Často velmi složitá. „Jsme rádi za každý souvislý úsek,“ říká pro Deník český národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Ministerstvu se do cyklodopravy nechce. Podle národního koordinátora Jaroslava Martinka má Česko přijatu už dva roky vládní koncepci cyklodopravy. Ale zatím ji nevyužívá. | Foto: Shutterstock

Na existující mapě evropských dálkových cyklotras vypadá Česká republika lépe než na mapě, kde je dálniční síť. Jaká je skutečnost?

Na mnoha úsecích těchto plánovaných evropských cyklotras jsou dnes neprůjezdné úseky, musí se postavit lávky a podobně. Snažíme se, aby v rámci cyklovize 2030 skutečně vzniklo aspoň něco.

Národní cyklokoordinátor Jaroslav MartinekZdroj: se svolením J. MartinkaKteré dálkové trasy jsou do této evropské sítě cyklotras za Česko zahrnuty?

Samozřejmě ty klasické, labská nebo moravská. Celkově jich je v tom návrhu asi třicet. Síť je základem naší práce s kraji a obcemi, jejímž smyslem je dostat tyto trasy do ideálního stavu, kterým jsou souvislé cyklostezky. Třeba u Mohelnice začínají vznikat tři kilometry, které nám ale umožní stáhnout cyklisty dálkové moravské trasy ze silnice druhé třídy.

Nechceme budovat vzdušné zámky, netvrdíme, že teď vybudujeme 300 kilometrů Labské cyklostezky. To se nepodaří. Ale velmi intenzivně jednáme s kraji, městy a obcemi a bojujeme o každý další kilometr dálkových cyklotras, aby vedly, kudy mají, a i tak vypadaly. A hledáme na to i finanční prostředky.

Jak jsme na tom v dálkových cyklotrasách v porovnání s jinými státy?

Jsme zatím takový zlatý střed. Nizozemsko a Dánsko, které jsou už teď plné cyklodálnic, budou za těch sedm let dál než my. Ale zase na tom budeme lépe než Slovensko nebo Bulharsko a Rumunsko.

Kolik peněz z evropských fondů na cyklostezky do Česka přichází?

Jen z evropských fondů půjde přímo do cyklostezek 4,7 miliardy korun mezi lety 2021 až 2027. Použitelné na to jsou i další asi tři miliardy z evropských fondů. Peníze na cyklostezky jdou i z českého Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kde je zakopaný pes, že to jde tak pomalu?

Třeba v tom, že v Česku se nedají z těchto peněz platit úpravy lesních a polních cest, kudy cyklotrasy vedou. Což je třeba v Rakousku úplně normální. V Česku na to neexistuje dotační titul, kdy by si kraj nebo obec mohly zažádat třeba o rekonstrukci polní cesty pro páteřní dálkovou cyklotrasu. V Česku to jde jen na asfalt. O změnu se snaží Asociace krajů České republiky, ale politicky se to někde zaseklo.

Není problematika o to složitější, že cyklostezky jsou v Česku hodně záležitostí obcí, a těch je u nás nesmyslně mnoho?

To máte pravdu. Stačí to porovnat s Nizozemskem. Tam je jen 350 správních obcí, v Česku přes šest tisíc. Přitom odpovědnost za výstavbu místních komunikací, včetně cyklostezek, mají obce. Kraje jim v tom jen dobrovolně pomáhají. Část krajů pomáhá, druhá na to kašle. Jak chcete ale donutit obec se stovkou obyvatel, aby na svém katastru vybudovala páteřní cyklotrasu?

Takže zatímco u dálnic pro auta to ministerstvo dopravy může nařídit, u cyklostezek to nejde?

Šlo by, už od roku 2021 existuje vládní koncepce rozvoje cyklodopravy, ale ministerstvo ji nevyužívá. Chceme také dostat cyklotrasy do zákona o liniových stavbách. Páky existují.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Ale že by ministerstvo podobně jako třeba u dálnice řeklo, tudy povede a chceme to, to se u cyklotras neděje?

Přesně tak. My jsme teď ve spolupráci se čtrnácti kraji definovali dálkové trasy a s tím jdeme na ministerstvo dopravy. Jde o to, aby ministerstvo konečně vzalo cyklodopravu jako jeden z regulérních druhů dopravy.

Já jsem velmi rozdílnou úroveň Labské cyklostezky poznal i podle toho, v jakém byla kraji. V Ústeckém to bylo celkem v pořádku, v Pardubickém často průšvih. Je to tak všude? Nebo je nějaká dálková cyklotrasa, která je hotová tak, že pořád jedete po slušné cyklostezce?

Pokud myslíte třeba nějaký třísetkilometrový úsek, tak ne. Ale buďme rádi za Labskou cyklostezku v Ústeckém kraji, úsek Nymburk–Poděbrady nebo za Cheb–Karlovy Vary či od Kroměříže do Vnorova.

Jakou podporu má cyklodoprava na úrovni Unie?

Dalo by se říci, že v rámci programu aktivní mobility docela zásadní. A to platí i o páteřních cyklotrasách.

Kolik se za těch zmíněných 4,7 miliardy korun dá postavit kilometrů cyklostezek?

Cena je dnes asi deset milionů za kilometr. Takže asi pět set kilometrů.

Peníze tedy jsou třeba pro představu na novou cyklotrasu z Prahy do Ostravy?

Problémem nejsou ani tak peníze, ale to, že chybí projekty. Když se třeba podíváme na zmíněný Ústecký kraj, vidíme, že tam začali řešit cyklotrasy už v roce 2005 a budovali je osmnáct let.

Dálkové cyklotrasy jsou v místech, kde fungují, zdrojem peněz z turistiky, pomáhají v lepším životním stylu, zlepšovat zdraví. Slyší na to české úřady?

My se to snažíme připomínat jako u celé cyklodopravy. S tím, že tyto přínosy se plně objeví, až to bude hotové, a ne obráceně.