Kompromisní řešení? Evropský parlament navrhl ochranu dětí bez špehování lidí

Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Za takovou věc by se dal označit i návrh nových pravidel na ochranu dětí před sexuálním zneužíváním na internetu. V podobě, kterou představila Evropská komise, by totiž podle kritiků zavedení těchto pravidel znamenalo de facto konec anonymity na internetu. A velice rozsáhlé „šmírování“ všech jeho uživatelů. Se zdůvodněním, že to může pomoci k odhalení pedofilních skupin a lidí zneužívajících děti. Teď se ale zdá, že se podařilo nalézt řešení.

Evropský parlament navrhl ochranu dětí bez špehování lidí. Co to znamená? Vysvětlení nabízí článek. | Foto: Shutterstock