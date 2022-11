Díky této lince, vybudované s pomocí evropských fondů, z areálu v Neubuzi denně vyjíždí více než 60 kamionů. Produkty, které odvážejí, zásluhou propracované logistiky dorazí ke svým zákazníkům do 24 hodin. Plní se tak jeden z účelu evropské podpory, a to zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem.

Výrobky společnosti DF Partner zná snad každý řidič. „Naše výrobky najdete v regálech čerpacích stanic, supermarketů a hobby marketů. Nejsou to jen nejznámější směsi do ostřikovačů. V nabídce máme široký sortiment autochemie a autokosmetiky pro ošetření interiéru i exteriéru automobilů. V servisech se nejčastěji můžete setkat s oleji Eurol, Pemco a Castrol, které distribuujeme na českém a slovenském trhu. Takže náš záběr a nabídka jsou opravdu široké – od vůně do auta až po výměnu oleje. Šíře je nepřeberná,“ říká Tomáš Skopový, ředitel marketingu firmy. A dodává, že během pandemie covidu-19 v roce 2020 zařadil do sortimentu také dezinfekci AntiCovid.

Automatizovaná linka, která vznikla s pomocí evropské dotace ve výši téměř 20 milionů korun, je unikátním zařízením v rámci celé České republiky. Je v ní vzájemně napojeno sedmnáct výrobních a balicích zařízení. „Linka zabírá prostor 442 m², což je pro představu zhruba velikost tří volejbalových hřišť. Vyjíždí z ní rovnou kompletně připravené palety směsí do ostřikovačů,“ popisuje Tomáš Skopový.

Inovace výrobního procesu v podobě nové a plně automatizované linky pomáhá společnosti DF Partner v boji s konkurencí. „A ten je těžší a těžší. Stěžejní je práce obchodního týmu v místě prodeje,“ vysvětluje Skopový.

Ekologičtější obaly a nižší uhlíková stopa

Společnost však nechce jen zvyšovat prodej. „I pro nás je důležitý ekologický rozměr našich aktivit. V minulých měsících jsme změnili design našich obalů pro autokosmetiku a směsi do ostřikovačů. Zaměřili jsme se na redukci plastů, které jako firma vyprodukujeme,“ podotýká Tomáš Skopový. Proto některé výrobky nyní dodávají v lehčených obalech nebo s příměsí recyklátu.

Firma přispívá výrazně ke snižování uhlíkové stopy. Tyto produkty zákazník pozná podle mléčného zabarvení. Dalším krokem k zelenější produkci je nové balení. „V sortimentu máme řadu Softpack, která se vyznačuje výrazně nižším podílem plastu a při přepravě zanechává nižší ekologickou stopu,“ popisuje Skopový. Balení v sáčku snižuje objem plastového obalu až o těžko uvěřitelných 75 procent oproti běžně používaným kanystrům. Pokud pak obal skončí v odpadu, zabere méně místa. I to snižuje ekologickou zátěž, neboť odpady se nemusejí svážet tak často. Navíc je lze po vytřídění dále zpracovávat.

Společnost se však zaměřuje i na lokální řešení. „Snažíme se spolupracovat s dodavateli surovin, kteří jsou v rozumné vzdálenosti od našeho výrobního závodu,“ říká Tomáš Skopový. Menší vzdálenost při přepravě surovin znamená menší přepravní zátěž a tím pádem i další snížení emisí CO2. „Určitě to není poslední krok. V tomto trendu budeme dál pokračovat,“ uzavírá.

Výroba produktů pro automobilisty je mnohdy doslova alchymií. Řidiči třeba říkají, že zimní směs nefunguje tak, jak má. Ale zde jde o sílu přírody. „I když se řidič dobře připravil na zimu a zakoupil zimní směs do ostřikovačů do -20 °C a teploměr v autě ukazuje -10 °C, na dálnici se stane, že směs na čelním skle zamrzne. Důvodem je rychlost, která ovlivňuje takzvanou efektivní teplotu. Ta může být při povolené maximální rychlosti v tomto případě až -26 °C. A proto vám směs do ostřikovačů na čelním skle zamrzá,“ říká Skopový.

Evropská dotace nám pomohla k efektivnější výrobě, říká Adam Nezval

Společnost DF Partner se za třicet let své existence propracovala k pozici jedničky na českém i slovenském trhu v sortimentu autochemie i autokosmetiky. S pomocí dotace ve výši skoro 20 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost firma zásadně zmodernizovala výrobu. Cílem bylo zvýšení míry automatizace a digitalizace v souladu s iniciativou Průmysl 4.0 a jejími principy. O tom, co vše se podařilo, jsme hovořili s Adamem Nezvalem, výrobním ředitelem společnosti.

Výrobní ředitel společnosti DF Partner v Neubuzi Adam NezvalZdroj: se svolením DF PartnerPřímo vy jste měl na starost projekt nové plnicí linky. V čem vidíte její hlavní přínos?

Po zprovoznění automatizované, vysoce výkonné linky jsme schopni velice pružně reagovat na požadavky našich zákazníků.

Co všechno tedy bylo vybudováno a jak moc to pomohlo vylepšit uvedené procesy?

Byla vybudována automatizovaná plnicí linka, která se skládá celkem ze 17 zařízení. Ty jsou mezi sebou vzájemně propojeny a některé z nich mezi sebou samy komunikují. Jde přitom o technologicky špičková zařízení. Následným propojením této linky s firemním informačním systémem došlo k celkovému zefektivnění procesu výroby, skladování a expedice. Každý uživatel našeho informačního systému může mít nyní on-line přehled o průběhu výroby, počtu vyrobených palet a také jejich naskladnění pro expedici.

Co plně automatická linka zvládne?

Linka je uzpůsobena pro jedenáct typů obalů, z plastů HDPE a PET. Plníme také do ekologických obalů z recyklovaného materiálu. Objem plnění se pohybuje v rozmezí jeden až pět litrů.

Automatizace se tedy projevila pozitivně. DF Partner tak může lépe obstát v konkurenci?

Ano, je to tak. Dříve se stávalo, že byly požadavky na výrobu vyšší, než jsme byli schopni zvládnout. Instalací automatizované linky bylo dosaženo vyšší efektivity výroby. A jsme tak schopni lépe plnit požadavky našich zákazníků a účastnit se spousty nových tendrů.

„Celkové náklady na pořízení automatické plnicí linky byly téměř padesát milionů. Dotace činila skoro dvacet milionů, a takovou sumu nenajdete na chodníku.“

Jak moc vám pomohla milionová eurodotace?

Zásadně. Celková výše nákladů na pořízení automatické plnicí linky byla téměř padesát milionů. Dotace činila skoro dvacet milionů, a takovou sumu nenajdete jen tak na chodníku. Naše výroba je díky instalací tohoto zařízení plynulejší, její objem je vyšší a lze jej lépe regulovat. Podařilo se také odbourat namáhavou manuální práci, kterou pracovníci dříve vykonávali na starších plnicích technologiích. Co je pro nás velkým přínosem, byly výrazně sníženy prostojové časy. Novou linku navíc dokáže obsluhovat menší počet lidí, a to je pro nás velké plus v čase, kdy čelíme nedostatku pracovníků na trhu práce.

