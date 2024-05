Česká republika v ní měla pět let jednoho z vůbec nejvlivnějších politiků Evropy. I díky ní mají Češi levnější mobilní volání po Evropě. Dita Charanzová, lidr kandidátky ANO v minulých eurovolbách, v rozhovoru pro Deník pochválila nedávné české předsednictví Evropské unii v čele s vládou Petra Fialy.

Dita Charanzová v podcastu Evropa pro Čechy. | Video: Deník/Luboš Palata

Proč se hnutí ANO, které chce vyhrát eurovolby v Česku, zbavuje ve vaší osobě šestého nejvlivnějšího europoslance? Proč už nekandidujete?

Rozhodnutí jsem udělala už před rokem. S hnutím ANO jsme se názorově rozešli. Máme každý jiný pohled na to, jakým směrem by se Evropa měla ubírat. Zdůvodnila jsem to už před tím rokem a tím jsem dala voličům možnost, aby o tom dopředu věděli.

V čem se s dnešním hnutím ANO nejvíc rozcházíte?

Pro mě je nejzásadnějším problémem národovecký tón hnutí ANO. Nelíbily se mi ani výroky a vedení kampaně Andreje Babiše před prezidentskými volbami. Nesouhlasím s vymezováním se vůči Bruselu, s pohledem, že všechno co je z Bruselu, je špatně. Abyste v Evropské unii něčeho dosáhli, musíte totiž především vyjednávat.

Takže to příslovečné prosazování českých zájmů bez schopnosti pro ně získat v Unii spojence je k ničemu?

Na věci, které se v Evropě řeší, se musíte dívat z pohledu českého občany, České republiky. Ale musíte o svém postoji přesvědčit ostatní. Musíte tady mít kontakty, musíte znát lidi, musíte umět vyjednávat. To je ta cesta, jak v Evropě něčeho v Bruselu dosáhnout pro české občany a české firmy.

Zlepšilo české předsednictví EU vlády premiéra Petra Fialy v tomto pozici Česka? Jsme dnes schopni lépe vyjednávat a dosahovat dohod, které zohledňují zájmy Česka?

Určitě. České předsednictví je tady v Bruselu hodnoceno velmi pozitivně. Stejně tak jako kroky, který dělá vláda, prezident Petr Pavel ve vztahu k Ukrajině. Všechny iniciativy z poslední doby jsou tady pozitivně vnímány.

Zdá se mi to, nebo je fakt, že se český zdrženlivý postoj k Zelené dohodě Evropské unie daří v poslední době prosazovat i na té evropské úrovni?

Ano, dá se říci, že se prosadil český pohled. My jsme k Zelené dohodě měli od počátku velice pragmatický přístup. Já sama problémy s klimatem vnímám a je jasné, že každý z nás budeme muset přiložit ruku k dílu.

Jenže dnes tu nemáme jen boj proti změně klimatu.

Přesně tak. Máme tu válku na Ukrajině, která má své dopady a to i na evropský byznys a českou ekonomiku. A to si myslím, se tady dlouho tak nevnímalo. Jeli jsme s tím vlakem podle plánu a nebrali jsem v potaz, respektive kolegové v Evropském parlamentu nebrali v potaz, jaký to bude mít reálný dopad na občany, na jednotlivé sektory ekonomiky. Myslím, že se to změnilo. Byla bych raději, kdyby to bylo takto od začátku.

A v novém europarlamentu po volbách už to tak bude?

Ano, nový Evropský parlament bude mít jako hlavní prioritu konkurenceschopnost Evropy. To znamená, že se na tyto otázky budeme dívat pohledem konkurenceschopnosti Evropy.

Váš postoj k migrační reformě? Je to nemastný neslaný kompromis?

Je to nemastné neslané, ale bylo to maximum toho, co bylo možné v tuto chvíli dojednat.

Když se podíváme zpět na vašich deset let v Evropském parlamentu, co pokládáte za největší úspěch?

Největší úspěch, který mě tady stál víc než dva roky života, je snížení ceny volání napříč celou Evropskou unií. Byl to můj návrh, který jsem dala na stůl. Musela jsem o tom přesvědčit kolegy v Evropském parlamentu, přesvědčit ministry členských států, ne všichni tomu byli nakloněni, protože ceny volání se v té době výrazně lišily. Třeba ve Finsku byly výrazně levnější, než v České republice. Strávila jsem tím stovky hodin jednání, dala jsem několik pozměňovacích návrhů, ale po těch dvou letech se to povedlo.

A co se tedy povedlo?

Že i díky tomu také občané České republiky volají levněji napříč celou Evropou.

Vy jste stále zaměstnankyní ministerstva zahraničí. Chystáte se jít zeptat, jakou tam pro vás mají práci?

V tuto chvíli ne.

Jak se Dita Charanzová dívá na spolupráci EU a USA? Jaké má plány? Co je problém migračního paktu. To vše se dozvíte v podcastu Evropa pro Čechy, nebo ve videu.

Zdroj: Deník/Luboš Palata