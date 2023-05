Dita Charanzová je jedním z nejvlivnějších lidí v Evropském parlamentu. Její hlasování proti části Zelené dohody bylo proto velmi silným signálem.

Europoslankyně Dita Charanzová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vy jste při minulém zasedání Evropského parlamentu hlasovala proti přijetí balíku norem Fit for 55. To u vás není úplně obvyklé. Co vás k tomu vedlo?

Jsem rozhodně z těch lidí, kteří podporují, že Evropa musí projít nějakou zelenou transformací. Je to náš dlouhodobý cíl.

No právě…

Ale my jsme teď v jiné situaci, než jsme byli v době, kdy jsme se o Zelené dohodě začali před třemi lety bavit.

EU schválila změny u emisních povolenek. Platit se bude i za vytápění budov

V jak jiné?

Evropa je v tuto chvíli zmítána ekonomickými dopady ruské agrese proti Ukrajině. Vidíme to každý den i v České republice. Vidíme, jaký dopad to má na české občany. A já jsem tady proto byla hlasem těch, kteří říkali, že musíme Zelenou dohodu přizpůsobit současné ekonomické situaci a hospodářskému výhledu Evropy.

Takže proto jste hlasovala proti?

Není pravda, že jsem hlasovala úplně proti všemu. Podpořila jsem například uhlíkové clo na hranicích.

Proč tento bod ano?

Protože ten znamená, že pokud my se vydáváme touto ambiciózní zelenou transformací a dáváme zátěž našemu evropskému průmyslu, musíme to nějakým způsobem kompenzovat vůči zboží, které se k nám bude dostávat ze třetích zemí. O tom je uhlíkové clo, pro které jsem zvedla ruku.

Europarlament schválil balík Fit for 55. Ale také sociální fond

A co bylo tak problematické na tom zbytku?

Především systém emisních povolenek, kde mi vadí, jak to nakonec dopadlo. Evropský parlament měl jednu ze svých priorit, aby z tohoto balíku povolenek byly vyňaty domácnosti. Aby se nový systém emisních povolenek nevztahoval na vytápění domácností. Bohužel v tom konečném vyjednávání hlas Evropského parlamentu vyslyšen nebyl. To byl pro mě ten zlomový bod. Chápu, že v zelené transformaci musíme jít dál. Ale podívejme se na to pohledem českého občana, dopadů, které má už současná situace na domácnosti. Představa, že od roku 2027 půjdou faktury za topení zase nahoru, a to kvůli zelené transformaci, to bylo něco, pod čím jsem být podepsaná nechtěla.

To jsou domácnosti. Ale nedopadá zelená transformace tvrdě na evropskou ekonomiku jako celek?

Evropská unie by se měla zamyslet nad otázkou konkurenceschopnosti. Já to vidím dnes a denně, když jednám s firmami, které plánují odejít z Evropy a chtějí do Spojených států amerických. Spojené státy mají jinou politiku než Evropa. Spustily masivní program podpory pro firmy, které se usadí ve Spojených státech a které půjdou cestou zelené transformace.

A to Evropská unie nedělá?

Evropská unie jde cestou, že evropským firmám a odvětvím nakládá zátěž. Sice jim chce zároveň nějak finančně pomoci to zvládnout. To myslím ale nebude dostačující. Měli bychom se zastavit a říci si, co je důležité pro konkurenceschopnost Evropy. V době, kdy na nás masivně dopadá ruská agrese proti Ukrajině.

V Evropě běží tvrdá bitva o vodík z jaderných elektráren. Česko drží pozice

Říkáte, že nový balík zelených směrnic zatíží české občany. Na pomoc občanům je tam ale připraven pro tento účel sociální fond? Ten není dostatečný?

Pro vytvoření tohoto fondu jsem ruku zvedla a je dobře, že máme speciální fond, který bude zacílený na právě na toto. Na druhou stranu je to ale tak, že si děláme problém, založíme požár a pak na to hledáme požárníka. Že zatížíme domácnosti, ale pro ty nejzranitelnější najdeme nějaké peníze. Já bych šla cestou vyjmutí domácností a za nějakou dobu se k tomu vrátit. Ale prostě v tuto chvíli je dál nezatěžovat. Tady se ale šlo jinou cestou. Proto sice vznik tohoto fondu vítám, ale je velkou otázkou, zda bude stačit.

A pak jste ještě zmiňovala leteckou dopravu.

Ano, to bylo to druhé ne. Výsledek jednání opět povede k tomu, že se zdraží letenky. A to přesto, že letecká doprava se podílí na znečišťování jen přibližně čtyřmi procenty. Ve vztahu k tomu, čeho chceme docílit a jaký dopad to bude mít na občany, mi to přišlo nevyvážené.

