Michal Šimečka, který nyní bojuje s Robertem Ficem ve volebním finiši před nedělními volbami o to, kdo bude příští roky slovenským premiérem, je v Česku velkou neznámou. Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová s ním sedí už pátý rok nejen v jedné frakci liberálů, ale doslova v jedné lavici. „Má velký dar humoru a Česko má rád a zná ho,“ říká o něm europoslankyně.

Rozhovor Luboše Palaty s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou | Video: Deník/Luboš Palata

Oba jste místopředsedové Evropského parlamentu za frakci liberálů, byť vy o dva roky déle. Jste v jedné frakci a asi od sebe nesedíte daleko. Jaký je Michal Šimečka, lídr Progresivního Slovenska, jeden z favoritů voleb na Slovensku, v tom evropském kontextu politik?

Máte pravdu. Michal Šimečka, když máme ve Štrasburku plenární zasedání evropského parlamentu, dokonce sedí přímo vedle mě. Poznala jsem ho na začátku tohoto pětiletého mandátu, když do naší liberální frakce, které se teď jmenuje Renew Europe, přišli díky Progresivnímu Slovensku poprvé zástupci nějaké slovenské strany. Michal Šimečka se za ty víc než čtyři roky, co ho znám, vypracoval do pozice velmi výrazného politika na evropské scéně. Stal se prvním místopředsedou Evropského parlamentu ze Slovenska. Když poprvé vedl zasedání Evropského parlamentu, i přes svoji skvělou angličtinu se rozhodl mluvit slovensky. Aby tak dal najevo, že Slováci poprvé řídí Evropský parlament.

A do jaké části politické spektra byste zařadila Šimečkovo Progresivní Slovensko jako stranu?

Jak ho vnímám já, je to opravdu středová politická strana a strana skutečně progresivní. Velmi podporují například politiku Green Dealu, práva sexuálních menšin, velmi důrazně se postavili i za principy dodržování právního státu. Vystupují často proti politice Viktora Orbána či polské vládnoucí strany PiS.

Na konci Evropy. Východ Slovenska stále ještě žije v minulém století

A sám Michal Šimečka?

Je to velmi proevropský člověk, který podporuje další integraci Unie, včetně přechodu od jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu.

Neznámé SlovenskoZdroj: Deník.czDalo by se tedy říci, že i v té vaší liberální proevropské frakci patří Šimečka k té nejvíce proevropské části?

Naše frakce je proevropská, liberální a středová. Ale pokud jde o Michala Šimečku a Progresivní Slovensko, řekla bych, že patří spíše spíše k té středově levicové části. Alespoň podle toho, jak vystupuje, jak hlasuje, bych ho takto zařadila.

Michalu Šimečkovi je 39 let, po dvou a půl letech se v Evropském parlamentu se stal jeho místopředsedou. Není to i z hlediska Unie raketová kariéra?

Určitě je to mladý člověk, který začal s politikou nedávno, není to roky ošlehaný matador. Ale to je na něm právě sympatické. Je to svěží vítr na slovenské politické scéně. I do Evropského parlamentu přinesl dynamiku. Mně se s ním velmi dobře spolupracovalo, byť jsme neměli na všechno stejný názor. Ale jeho styl, styl jeho práce se mi líbí.

Migranti ve Veľkém Krtíši: Slovensko jako uprchlická cestovka do Německa

Dokážete si ho po volbách představit jako premiéra Slovenska? Má na to kvality?

Michal Šimečka udělal za čtyři roky, co je v Evropském parlamentu, velký pokrok. Stal se z něho opravdový politik evropského formátu. Podle mého soudu má všechny předpoklady pro to, aby byl premiérem Slovenska.

Má Progresivní Slovensko v Česku nějakou obdobu? Mně přijde, že dnes ne.

Přesně tak. V České republice nemůžeme ukázat na žádnou stranu, která by se Progresivnímu Slovensku výrazně podobala. Progresivní Slovensko má středové, levicové prvky a v ekonomice i část pravicových, jako je tlak na vyrovnaný rozpočet. Takže něco z TOP 09 a něco dokonce od Pirátů.

Celý rozhovor najdete v podcastu a videopodcastu Evropa pro Čechy.

Zdroj: Deník/Luboš Palata