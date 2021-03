Díky pozici členky skupiny europoslanců pro očkování, kteří jednají s Evropskou komisí, je dnes Martina Dlabajová jedním z nejlépe informovaných lidí o vakcinaci v Evropě. Je zásadně proti očkování vakcínami neschválenými regulačním orgánem EMA.

Vakcína proti covidu od firmy Pfizer. | Foto: Shutterstock

Má ještě Evropská unie šanci splnit svůj plán a naočkovat do prázdnin 70 procent dospělé populace vakcínami proti covidu?

Sleduji zblízka práci Evropské komise a nemám pocit, že by Unie tento cíl vzdávala. Je to sice běh na dlouhou trať a do cílové rovinky je daleko, ale je důležité i přes občasná škobrtnutí, která ještě určitě přijdou, vydržet. A být aktivní, řešit vzniklé problémy hned, jak se objeví. Vím, že komisař pro vnitřní trh Breton si každé ráno volá s výrobci očkovacích látek a zajímá se, jak jde výroba. Pokud by se objevily komplikace, může hned reagovat a řešit je.