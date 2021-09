Evropská komise (EK) varovala, že by mohla pozastavit vyplácení dotací, pokud Česko nezlepší kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech, uvádí web iRozhlas.cz. Podle něj to vyplývá z dopisu, který komise minulý týden poslala ministerstvu průmyslu a obchodu, resortu financí a ministerstvu pro místní rozvoj. Předmětem sporů mezi Českem a EK je v poslední době údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Mark Lemaitre a šéf Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Joost Korte v šestistránkovém dopisu vyzývají české úřady, aby podaly zprávu o opatřeních ke zlepšení fungování systému rozdělování evropských dotací. Pro případ, že by Česko kontrolu nezlepšilo, varují vysocí představitelé EK před "možným částečným přerušením platební lhůty," u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb, uvádí iRozhlas.cz. Komise by tak mohla pozastavit proplácení projektů, a to do doby, než by se české úřady s námitkami dostatečně vypořádaly.