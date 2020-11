Takzvaná dvojí kvalita výrobků, zejména potravin, kdy se v různých zemích pod stejným jménem a často i ve stejném balení prodá zboží s alespoň částečně odlišným obsahem, trápí zákazníky již několik let. Mnozí z nich, zejména v nových členských státech Evropské unie mají dojem, že zbytečně přicházejí o peníze za méně kvalitní zboží. Potvrzují to i průzkumy. „Devět z deseti spotřebitelů u nás považuje různé složení výrobků za nekalou praktiku,“ uvedl ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Supermarket, nákup, potraviny, roušky. | Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

Na úrovni Evropské unie se touto problematikou v minulé Evropské komisi věnovala česká eurokomisařka Věra Jourová, která měla ve svém portfoliu mimo jiné právě ochranu spotřebitele. Pod jejím vedením vznikla směrnice o nekalých obchodních praktikách, kterou musí do svých zákonů zapracovat i jednotlivé členské státy. Měly by tak učinit do listopadu příštího roku, účinnost nových předpisů by měla nastat od konce května roku 2022.